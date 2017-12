Crece población mundial sin cobertura médica

Advierten que aumenta el número de personas que gasta al menos un 10% de su presupuesto en salud.Más de 200 millones de mujeres no cuentan con asistencia y unos 20 millones de niños no tienen acceso a vacunas.

La mitad de la población mundial no cuenta con los servicios sanitarios básicos, entre los cuales cerca de 20 millones de niños no reciben todas las vacunas que necesitan y más de 200 millones de mujeres no tienen acceso a una planificación familiar.

Así lo reveló un informe sobre cobertura sanitaria universal publicado ayer por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial (BM).

El estudio revela que sólo la mitad de la población mundial puede disfrutar de todos los servicios sanitarios esenciales y el resto únicamente tiene acceso a algún tipo de servicio y no cuenta con todos los que necesita.

La cobertura sanitaria universal consiste en ofrecer a todos acceso a servicios de salud necesarios de carácter promocional, preventivo, curativo y rehabilitador, de calidad suficiente para que sean eficaces, garantizando al mismo tiempo que las personas no sufran ajustes económicos para pagarlos, según la OMS.

Los servicios de cobertura sanitaria varían también no sólo entre países, sino también al interior de las naciones.

Por ejemplo, en los países de bajos ingresos, el 17% de las madres e hijos pertenecientes a los hogares más pobres reciben los servicios básicos, mientras que en los hogares más ricos, el porcentaje aumenta hasta el 74%, consignó la agencia de noticias EFE.

Otro de los grandes problemas planteados por la OMS es el costo de los servicios de salud, situación que en muchos casos lleva a dejar afuera a las familias de toda cobertura y en otros provoca un mayor empobrecimiento de la gente.

En estos casos, según los datos recabados en el informe, unas 100 millones de personas caen en la extrema pobreza (viven con menos de dos dólares por día) porque tienen que pagar distintos servicios sanitarios.

Además, otros 122 millones cayeron por debajo de la línea de la pobreza (3 dólares por día) y son oficialmente calificados como pobres a causa de los gastos en salud.

El informe subraya que un "número creciente" de personas gasta al menos un 10% del presupuesto del hogar en gastos sanitarios.

Este nivel de gasto implica en muchos casos que se deban cortar otras necesidades como la comida o las tasas escolares.

Las estimaciones del estudio revelan que al menos 180 millones de personas gastan un cuarto de su presupuesto familiar en salud, y que este grupo ha crecido aún más, a un ritmo del 5% anual. Por último, subrayan que las personas que acceden a servicios privados de atención médica terminan "endeudándose".