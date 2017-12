Mañana hay marcha: "Sigan buscando a los 44 del ARA San Juan"

La consigna es para que no quede impune la tragedia del submarino. El lunes fue el cumpleaños 26 de Aníbal Tolaba.

A casi un mes de la desaparición del ARA "San Juan" el 15 de noviembre, hubo información técnica, oficial pero muchas contradicciones. Así lo perciben los familiares cuando valoran las noticias que fueron circulando en el transcurso de este mes.

Mañana las familias de los 44 tripulantes convocan al pueblo a las 19, en todas las plazas del país, para pedir que "sigan buscando a los 44 del San Juan", piden que lleven banderas argentinas. Reclaman que esta tragedia no quede impune y que se busque la verdad más cercana a los hechos.

Entre los 44 tripulantes, ocho son jujeños, ellos son: el teniente de corbeta Jorge Luis Mealla, el suboficial segundo Hugo Arnaldo Herrera y los cabos principales Franco Javier Espinoza, Hugo Dante César Aramayo, Daniel Alejandro Polo, Leandro Fabián Cisneros y Aníbal Tolaba. Además de Víctor Coronel, enfermero del ARA "San Juan".

Transcurrió este mes con mucha incertidumbre, dolor para los familiares que sienten que no les dicen la verdad, que no ha sido el mejor trato humano que han recibido y que cada familia lleva esa tristeza como puede dándose apoyo con otros familiares.

Valeria Mealla, hermana de Jorge Luis, convoca a la marcha de mañana después de analizar la última que se realizo para organizarse y pedir justicia junto a todos los familiares de Jujuy. Sus padres regresaron de Mar del Plata ya que la situación en la base naval era muy dolorosa, comentó Valeria.

El lunes fue el cumpleaños 26 de Aníbal Tolaba. Un día muy triste para la familia ante tanto dolor e incertidumbre tras la desaparición del ARA "San Juan". Su hermana Mary comentó que sus padres regresaron a la provincia, ya que no había nada nuevo y los ponía mal estar en ese clima angustiante. "Llegaron con las manos vacías", afirmó.

En la base naval se reunieron varias familias jujeñas para compartir opiniones y darse aliento, Mary hermana de Aníbal comentó que "el jueves pasado debía casarse uno de los submarinistas, esas historias son muy fuertes y dolorosas", dijo angustiada.

"En este dolor estamos todos unidos, sean del lugar que sean los tripulantes, el grito de Justicia es de todos para la marcha. No se olviden de los 44 tripulantes", expresó.

Alberto Espinoza, padre de Franco, aún se encuentra en Mar del Plata. Comentó que están a la espera del parte de la Armada, "nos informan algunos detalles con planos, mapas las profundidades. Nos explican las deformaciones en el mar como cordilleras invertidas, con muchas hendiduras y eso dificulta la búsqueda".

Los familiares esperan información, novedades todo el tiempo. Alberto dijo que en este tiempo el Gobierno de la Provincia no los llamó. "Cuando informaron sobre la explosión recién viajé, ya muchos familiares estaban acá, llegaron por esfuerzo propio. A mí me llamó personal de Casa de Gobierno y me ofreció los pasajes", recordó.

Se lo escucha resignado ante todo lo que le toca vivir, "nos juntamos cuando vamos a la base naval familiares de los 44 y compartimos charlas y estamos con la misma incertidumbre, algunos ya se fueron".

Humberto Vilte es el tripulante que se bajó del submarino por una cuestión familiar. Hoy tiene el rótulo de sobreviviente, que desde ya es muy fuerte y con una gran carga psicológica. Pero él en silencio y angustiado está con los familiares acompañando y gestionando trámites. "Fue a declarar al Ministerio de Defensa, eso nos informaron, y tuvo que aclarar sobre dichos en la prensa que él había comentado sobre desperfectos en el submarino, tuvo que ir a desmentir", concluyó Alberto Espinoza.

Con legisladores

Diputados nacionales del oficialismo y de la oposición se comprometieron ayer ante familiares de tripulantes del ARA “San Juan” a pedirle al presidente Mauricio Macri que continúe la búsqueda del submarino, desaparecido desde el 15 de noviembre pasado, y a conformar una comisión especial en el ámbito del Congreso para indagar lo ocurrido.

Así lo expresaron en el marco de un encuentro que mantuvieron con familiares en el salón “Delia Parodi” del Palacio Legislativo, en el que también aseguraron que le pedirán al mandatario que garantice la presencia en el Congreso del ministro de Defensa, Oscar Aguad, y que amplíe el temario de las sesiones extraordinarias para incluir proyectos vinculados a la situación del ARA “San Juan” y sus 44 tripulantes. Los diputados del oficialismo -encabezados por la diputada Silvia Lospennato, secretaria parlamentaria- anticiparon que acompañarán la propuesta impulsada por el kirchnerista Guillermo Carmona de enviar una nota al presidente Macri.

Cuestionamientos

Luis Tagliapietra, padre de Alejandro, teniente de Corbeta del ARA “San Juan”, que representa como abogado a más de 20 familiares, cuestionó el accionar de la Armada y pidió que “por favor los sigan buscando”, a la vez que destacó la importancia de la conformación de la comisión para que se siga investigando también desde el Congreso la desaparición del buque.

En tanto, María Itatí Leguizamón, esposa de Germán Suárez, reclamó que “este compromiso no sea sólo de la boca para afuera”, tras considerar que la investigación encabezada por la Armada “tiene baches, oscuridades, mentiras y también contradicciones”.