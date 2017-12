Gonzalo Najar y Los Linces, los mejores

A las 22 en punto se nombró a Gonzalo Najar como deportista del año y fue reconocido con el San Francisco de Asís de Oro. "Fue mi mejor año", reconoció el ciclista jujeño.

"Es algo muy importante para un deportista jujeño ser destacado de esta manera pero es un impulso para seguir creciendo en el ciclismo", expresó Najar al tiempo que agregó que "tenía dudas, pero se evalúo y se vio el sacrificio que venía haciendo durante todo el año y espero empezar el próximo año de la mejor forma", puntualizó.

Najar sabe que el San Francisco de Asís de oro es un incentivo para seguir creciendo, "creo que es algo para que siga creciendo, soy un ejemplo para los más chicos, para que tengan un ejemplo a seguir, y seguir evolucionando en este deporte", puntualizó.

Recibir de manos de Analia Franco, secretaria de Deportes de la provincia, para el ciclista del SEP de San Juan tuvo un gusto especial, "es algo raro, espero que después de esto se dé alguna parte de apoyo desde el Gobierno y valoren a los deportistas que tienen en la provincia, todavía quedé con la sangre en el ojo por no haber podido ir a la Etapa Amateur del Tour de Francia". Sin embargo Najar sueña con poder ir al Viejo Continente, "quizás ahora en la Vuelta a San Juan es una gran vidriera en lo personal y espero hacer un buen papel para que el próximo año esté en el Viejo Continente", finalizó.

Los Linces

Facundo Mota, referente de Los Linces, detalló en su discurso tras recibir el San Francisco Asís de Oro en lo social, sentir "un orgullo muy grande. En este momento pasan miles de cosas por mi cabeza. Desde el año 98', cuando empezaron estos premios y también me tocó participar, yo era muy chico. Empezábamos en aquel tiempo con el fútbol para ciegos en la provincia. Hoy en día, después de 20 años que transcurrimos, pasaron años difíciles para las personas con discapacidad en nuestra provincia. Hubo y hay miles de obstáculos, pero nosotros a través del deporte queremos incluir a todas las personas con discapacidad, visual en este caso, que salgan de sus hogares y se integren a la sociedad. Tenemos muchos lugares donde se habla de inclusión, pero nosotros hacemos una inclusión verdadera a través del deporte. A través de nuestra institución y a través de lo que caminamos día a día. Como les digo a mis compañeros: tengo los zapatos bien gastados y sé muy bien lo que es caminar la calle. Entonces para hablar de inclusión, discapacidad y deporte, hay muchas deudas. Pero esta distinción, en lo particular, me da mucha fuerza para seguir y alentar a los más jóvenes, que vienen a futuro a competir en la discapacidad. Gracias a mis compañeros por confiar en mí para seguir al frente de esta institución", dijo el jugador y dirigente.

RECONOCIDOS / SOCIEDAD DE TIRO Y GIMNASIA, CAMPEÓN NACIONAL DE LOS JUEGOS EVITA 2017 EN FÚTBOL.



UNIVERSITARIO / GANADORAS DE LA COPA “EL TRIBUNO DE JUJUY” EN EL FÚTBOL FEMENINO DE LA LIGA JUJEÑA DE FÚTBOL.