Mensajes de un tripulante salteño dan cuenta de persecución de ingleses y chilenos

“El lunes nos buscaba un helicóptero inglés y ayer los chilenos. Hay mucho movimiento allá”, reza el mensaje que el suboficial segundo,Roberto Daniel Medina, envió al grupo de Whatsapp de su familia, antes de continuar viaje a bordo del ARA San Juan, el 4 de noviembre.

Ese mismo día “el Negro”, como lo llamaban en su casa, se había comunicado por última vez con sus diez hermanos para contarles que había estado cerca de Malvinas y que volvería a tierra los primeros días de diciembre. El salteño formaba parte de los 44 tripulantes del ARA San Juan que zarpó desde la ciudad de Ushuaia hacia Mar del Plata el 13 de noviembre y dos días después no se supo nada más del submarino.

“A fines de octubre se comunicó con nosotros y nos dijo que se iba en el submarino a Ushuaia”, contó Jésica Medina, hermana del suboficial. La mujer explicó que Roberto Daniel se comunicaba constantemente con su familia vía Whatsapp y les contaba de sus travesías a bordo del San Juan.

“Fue ese mensaje raro en el que nos decía que los estaba buscando un helicóptero británico y un buque chileno, pero lamentablemente no seguimos con esa conversación, quedó ahí. Ese fue el último mensaje”, lamentó mientras su mirada se pierde en la plaza de la localidad de Atocha, que hoy lleva el nombre de su hermano desaparecido en el submarino argentino. “Yo no sé si se habrán acercado mucho a Malvinas, no sé cómo será el tema político. Eso es lo que nos dijo y es lo que nos queda a nosotros”, reflexionó Jésica.

Respecto al misterioso mensaje, Jesica dijo que no lo mostró a las autoridades de la Armada Argentina ya que“no se sentía capaz”, pero que aclaró que luego de hablar con sus diez hermanos y sus padres decidió difundirlo para que llegue a manos de la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, quien se encuentra a cargo de la investigación.

Fuente: La Gaceta de Salta