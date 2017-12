Se registró una fuerte suba en frutas y carnes

A días de la tan esperada Nochebuena, la preocupación por los gastos que implicarán las celebraciones de fin de año comienzan a ocupar el centro de la escena. Y es que con la proximidad de las fechas muchas familias empiezan a definir el menú que servirán durante los festejos.

Para conocer detalles al respecto, El Tribuno de Jujuy realizó un relevamiento por los principales mercados de la ciudad, donde logró comprobar que en comparación con 2016, este año para la preparación de los menús típicos habrá un aumento de alrededor del 30% dependiendo del producto. "Nosotros ya estábamos esperando un aumento porque siempre para estas fechas se dan, pero en algunos productos es muy significativo", expresó Lucio Rivera, propietario de una carnicería ubicada en el Mercado Central.

Recordó que para estas fechas, en 2016 la carne vacuna costaba: el kilo de costilla de novillo $155, el de matambre $157 y el vacío $155. Para estas fiestas, la realidad será otra. "En el caso de la carne vacuna, a lo largo del año se dieron diferentes aumentos. Hasta la semana por ejemplo, el kilo de costilla estaba $160, hoy lo estamos vendiendo a 175 o 180; al igual que el matambre que cuesta 180 el kilo", mencionó Rivera, remarcando que en la última semana la mayoría de los cortes sufrieron modificaciones en sus precios debido a la proximidad de las fiestas.

Otro ejemplo es el pollo, cuyo valor rondaba los $43 hasta la semana pasada, pero ahora se vende a $48 el kilogramo.

El lechón, uno de los productos más elegidos por los jujeños para la cena de Nochebuena y Año Nuevo, es uno de los que mayor impacto generará en el bolsillo: "El año pasado lo vendíamos a 140 o 150 a los clientes, este año el costo para mí como vendedor será de 130, o sea que lo voy a tener que vender como mínimo a $170", enfatizó Rivera, destacando que recién esta semana se produjo una variación en el precio de los cortes porcinos.

Las frutas y verduras también tendrán su impacto. "Comparado con el año pasado, sí hubo un aumento muy grande, pero en estos últimos días lo que más subió fue la fruta. La verdura subió pero no es significativo", sostuvo Olga del puesto 30 del Mercado Central.

Entre los productos que sufrieron un mayor aumento se encuentran: la papa que en 2016 el kilo costaba 6,90 y hoy lo están vendiendo a $16; la zanahoria el año pasado valía $20,65, mientras que ahora cuesta 30; la arveja costaba $30 pero ahora el kilo cuesta 50. En las frutas los que más subieron son los cítricos (naranja, limón y pomelo). "La naranja la vendíamos a 36 pesos la docena y desde esta semana subió a 50", ejemplificó Olga. Agregó que la banana valía 30 pesos y hoy la docena cuesta 50; la manzana, en tanto, se vendía entre 40 y 45 pesos el kilo, esta semana llegó a los 60. "Estamos tratando de que no sea tan fuerte el aumento pero lamentablemente está todo muy caro. Por ejemplo, antes compraba el cajón de banana a $200, ahora lo conseguimos a 340 o 380", explicó la vendedora, y estimó que los precios se mantendrán hasta después de las fiestas.

Opiniones

Ema Vilca - Empleada

Es evidente que hay un aumento, no sólo en lo que es frutas y verduras sino en todos los rubros, muy por arriba de la capacidad adquisitiva.

Marcelina Ochoa - Jubilada



Todavía no salí pero sí por noticias de otros sé que va a ser imposible comer como comíamos antes. A mí no me alcanza ni para comprar los medicamentos.



María Castillo - Ama de casa

Estuve viendo los precios y la verdad que son bastante altos. Me parece que la inflación que hay es terrible, a eso hay que sumar la falta de trabajo.

Verónica Sajama - Empleada

Estuve mirando algunos precios y todo subió. No sé qué haremos porque está todo muy caro y los sueldos no alcanzan. Entonces va a ser realmente difícil.