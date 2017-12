La oposición denunció que “sentaron diputados que no son diputados”

“La sesión era ilegal y la levantaron no por la violencia sino porque iba a repetirse lo del diputrucho", denunciaron esta tarde Leopoldo Moreau junto a otros diputados de la oposición.

Los diputados opositores aseguraron que el quórum alcanzado a las 14.35, con 130 diputados sentados en sus bancas, fue "ilegal". La explicación: "Para lograr quórum, sentaron en las bancas a dos diputados que todavía no habían jurado” y que debían hacerlo en la sesión de hoy, una vez que se hubiese iniciado.

Así lo denunciaron Moreau y el kirchnerista Guillermo Carmona, entre otros. También la diputada Victoria Donda (Libres del Sur) aseguró que “sentaron diputados que no son diputados”.

Los legisladores sostuvieron que sumó al quórum (cuando no debía hacerlo) Jorge Enríquez, de Capital, y mencionan un diputado sanjuanino unos, y otro de San Luis, pero no pudo confirmarse. Consultado por Clarín, Enríquez dijo que "nunca" se sentó en su banca. "Es una infamia de la diputada (Mirtha) Tundis, que anda diciendo eso", sostuvo, y agregó: "Están las imágenes para demostrar lo que digo. Siempre estuve parado detrás de (Emilio) Monzó. Ni siquiera sé qué banca me corresponde. Ya hice el trámite de la huella dactilar para poder votar y tengo despacho asignado, pero no tengo banca asignada", explicó.

Moreau le dijo a Clarín: "No podía hacerse tampoco esta sesión en un Congreso militarizado. No me dejaban pasar en las vallas los gendarmes porque yo no tengo todavía credencial de diputado, al haber jurado la semana pasada".

Según la denuncia, al haber reunido quórum de esa manera, "en segundos los que se sentaron y no debían salieron del recinto y ya no volvió a haber quórum".

Fuentes oficiales de la Cámara explicaron que no hay manera de registrar quiénes dieron quórum, excepto fotografías del momento.

“No me consta” que se haya dado quórum de manera ilegal, dijo el jefe del interbloque Argentina Federal, Pablo Kosiner.

“Pero esto es circunstancial -reflexionó-, lo que tenemos que ver es las condiciones que se ha desarrollado la sesión, que tiene que ser garantizada con despliegue de la Gendarmeria y la policía, no puede ser así y eso es responsabilidad política”.

