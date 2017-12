Camioneta chocó pared de comercio y se fugó

PERICO (Corresponsal). Los siniestros viales continúan siendo una cuestión diaria en Perico, esta vez una persona chocó una pared de un reconocido comercio del medio, la rompió y se dio a la fuga.

Peritos determinaron que se trata de una camioneta por la altura en que se encuentra el "boquete" producido en la pared del local.

Como consecuencia de la violencia del impacto se produjo un enorme boquete, razón por la cual los transeúntes creyeron que se trataba de un robo al local comercial que se encuentra a pocos metros del hospital "Plinio Zabala" de esta ciudad.

Se trata del comercio vinería San Juan, ubicado en la calle Belgrano de esta ciudad, fue en la mañana del pasado martes, alrededor de las 7 cuando un individuo desconocido habría perdido el control y colisionó violentamente contra la pared del local.

Peritos de Criminalística consideran que fue una camioneta por la altura del boquete y además por la violencia del impacto que terminó rompiendo la pared.

Los vecinos alertaron a la Policía sobre los daños pero no hubo testigos del hecho.

De inmediato se acercó al lugar personal policial del cuerpo de radiopatrulla local, que inspeccionó el sector y al ver las huellas sobre la vereda determó que se trataba de un accidenten vial, por las marcas del frenado de ese rodado, minutos después llegaron a trabajar los empleados y verificaron que no les faltaba nada en el interior del comercio, el mismo tiene alarma y se activó en ese horario donde habría sucedido el siniestro.

El encargado de este negocio Antonio Del Corro dijo que "por suerte fue solo un accidente, aparentemente un vehículo de gran porte, se llevó por delante la pared, dejando un boquete, por lo menos no se llevaron nada, pero la verdad que dejaron un daño importante, ahora tenemos que cerrar eso urgente, no fue un robo, sólo una accidente, la alarma nos salvó digamos y por eso no nos robaron, fue todo muy rápido".