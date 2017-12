Es ingeniero, investigador interdisciplinario, ensayista y conferenciante. Es un impulsor del crecimiento y aboga por una transición democrática y serena hacia nuevos modelos de sociedad basados ​​en el decrecimiento, la convivencia y la autonomía.

Llegó a Jujuy para disertar en una charla abierta sobre “Introducción al Decrecimiento” organizada por la cátedra de Extensión Rural de la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) de la Universidad Nacional de Jujuy.

¿Cuáles son los principios del “decrecimiento”?

El decrecimiento surgió hace 15 años, como una palabra provocadora que fue utilizada para abrir el debate sobre si el crecimiento ilimitado es un mundo finito, es deseable o siquiera posible. El decrecimiento nos alerta sobre una crisis de la civilización y responde a ello mediante la exploración de alternativas. Decrecimiento cuestiona cómo podríamos implementar de manera serena y democrática, una transición hacia una sociedad justa en lo social y ambiental.

¿Cuál es la meta de esta mirada de la sociedad actual?

Bajo “decrecimiento” o “postcrecimiento” entendemos una gestión económica y una sociedad en la que el objetivo sea alcanzar es el bienestar de todos, respetando el fundamento ecológico de la vida. Para ello es necesario no sólo un cambio fundamental de nuestro estilo de vida, sino también una transformación cultural integral. El principio rector de nuestra economía y nuestra sociedad actuales es el “más, más y todavía más”, que condiciona y alienta la competencia entre las personas. Por un lado, esto supone aceleración, exigencias excesivas y la exclusión de ciertas personas. Además, este modelo económico destruye nuestros medios naturales de subsistencia así como el hábitat de flora y fauna. Estamos convencidos de que los valores comunes de una sociedad que supere el imperativo del crecimiento deben ser la conciencia plena, la solidaridad y la cooperación. La humanidad debe entenderse como una parte del ecosistema del planeta. Sólo así será posible alcanzar una vida en dignidad y autodeterminación para todas las personas.

¿Esta mirada plantea la búsqueda del bienestar colectivo por encima del individual como eje central?

Creo que no siempre tener más, nos hace más felices. Esta probado que cada vez que extiende la brecha entre el norte y el sur. El norte tiene más pero no es necesariamente feliz, la población sufre estrés y soledad. Mientras que el sur sufre de carencias. Esto no es posible que siga así. Debemos cambiar a una vida más sustentable desde todos los puntos de vista. Dirigirse hacia una buena vida para todos que incluya el bienestar temporal y la convivencialidad. Para alcanzarlo debemos reducir la producción y el consumo en el Norte Global, liberarnos del paradigma de desarrollo occidental y con ello permitir una construcción comunitaria más igualitaria. Cambiar la sociedad y orientarla hacia la suficiencia para solucionar problemas ecológicos, en lugar de apostar únicamente por el desarrollo tecnológico y la maximización de la eficiencia. Consideramos que la hipótesis de una posible disociación absoluta del crecimiento económico y los recursos naturales ha sido refutada por el transcurso de la historia.

¿En lo económico cuál es la propuesta del decrecimiento?

Creemos que es posible establecer ciclos económicos con un fuerte enfoque regional, pero entrelazados y abiertos. Hoy es necesario un nuevo paradigma basado en la sostenibilidad, lo que supone satisfacer todas las necesidades básicas de todas las personas, y controlar el consumo antes de que éste nos controle, dentro de una estrategia de “desmaterialización” de la economía, encaminada a satisfacer las necesidades sin socavar los pilares de nuestra existencia. El decrecimiento económico propone vivir bien con menos, y por delante de los intereses de empresas y gobiernos, poniendo primero a la gente.

¿Qué cree que hace falta para que el modelo económico actual vaya mutando hacia el que propone?

Debemos trabajar por una sostenibilidad verdadera, será la que logre transformar la economía para que pueda sostenerse a largo plazo, cumpliendo con el uso limitado de todos los recursos, a un ritmo que produzca niveles de residuos que el ecosistema pueda absorber, la explotación de los recursos renovables en proporciones que no sobrepasen la capacidad del ecosistema de regenerar tales recursos y que el consumo de los recursos no renovables en proporciones que no sobrepasen las tasas de desarrollo de recursos renovables sustitutivos.