Fava Kindgard actúa hoy en el Centro Cultural Tizón

Fava Kindgard actuará en el Centro Cultural "Héctor Tizón" - Hipólito Yrigoyen esquina Junín- esta noche a las 21.30 y en esta ocasión presentará el concierto llamado "Última función" con el cual el artista cerrará un 2017 intenso y activo.

De esta manera el cantautor jujeño dará relieve al trabajo que realizó en el año haciendo en la ocasión un balance musical con invitados especiales. Así recorrerá canciones nuevas y otras conocidas y reversionará temas del rock nacional y de la trova latinoamericana. Además la velada contará con la participación de Noelia Gareca, Facundo Tolaba, Josefina Farfán, Juan Espinosa Simón, entre otros artistas que se sumaran al encuentro.

Sobre el espectáculo Kindgard en diálogo con nuestro medio contó, "teniendo en cuenta que este año junto con las Orquestas Infanto Juveniles hicimos un homenaje al rock nacional presentaré algunas de esas canciones como "Seguir viviendo sin tu amor" de Spinetta, "Puente" de Ceratti y otras de Charly García", dijo. Y agregó "también presentaré canciones nuevas que estarán incluidas en mi próximo disco. Quiero que esos temas tengan aire, creo que las canciones necesitan evolución, crecer, madurar", comentó.

También serán parte del show canciones de su último disco "Al origen", "que aún me acompañan y me va a acompañar siempre. Las canciones toman una dirección que me trasciende a mí como autor, por ejemplo mi tema "La Negra" fue grabado por el grupo de Santiago del Estero Los Arcanos del desierto y fue editada en su disco y otros de mis temas fueron grabados por otros artistas y estoy muy contento de que me eso me haya sucedido", expresó. Luego indicó que también incluirá en el repertorio de la noche temas del folclore tradicional, "quiero que la gente cante, que el público comparta conmigo canciones que son muy conocidas. La idea es que el artista acompañe y sea el público el que cante", manifestó.

Finalmente destacó la labor del Centro Cultural "Héctor Tizón" que este año le abrió las puertas más de una vez, "quiero agradecer mucho al Tizón donde este año hice varias actividades, por ejemplo, vino Yamila Cafrune que tocó conmigo, también se hizo el homenaje al rock nacional y siempre con sala llena. Envio un saludo a toda la gente de este espacio, una sala que se ganó el respeto de los músicos", expresó para concluir.

Con "Última función" de Fava Kindgard concluye el ciclo "Música en el Tizón" que impulsa el centro cultural municipal.