Video: Situación de los empleados La Esperanza con el cambio de autoridades

En el día de hoy la empresa Omega debería hacerse cargo del ingenio La Esperanza. En el sindicato azucarero exponen las listas donde figuran quienes siguen trabajando, los que no, y los que pueden ser notificados para jubilarse. "Estamos como en un barco sin timón", dicen.

La preocupación por la pérdida de los puestos de trabajo sigue vigente. Desde el sindicato, Sergio Juárez, secretario general del Soea, manifestó no tener novedades sobre el traspaso de manos, ni sobre el pago de sueldos."No tengo nada, nada para contar, todo está igual".

En el ingenio, El Tribuno pudo saber que el contador Sergio Risotti está en la provincia, tratando de conseguir los fondos "por lo menos para el sueldo de éste mes a aquellos trabajadores que han concluido con su tarea, es decir que han terminado con la zafra 2017" informaron. No se habla de aguinaldo, la liquidación del fin de zafra, y otros conceptos que cobran los trabajadores del Ingenio una vez que terminan su tarea.

El lunes, ante una entrevista con el juez de la quiebra los dirigentes podrán ver el expediente y conocer novedades, dijo Juárez. Mientras tanto los empleados siguen presentándose a trabajar. "Parece que el lunes vamos a tener que hacer una medida de fuerza, porque hoy es 15 y aún no se han abonado los sueldos de noviembre. Al mediodía tenemos una reunión en el Ministerio de la Producción y allí sabremos cómo seguir. El ministerio de trabajo aún no ha llamado siquiera a conciliación obligatoria". "Seguimos en un barco sin timón, estamos a la deriva en el Ingenio la Esperanza, no sabemos qué va a pasar y estamos preocupados cada día más", finalizó.