“Cambiemos quiere una Escribanía en el Congreso"

"Quedó muy claro que mas del 60% de la gente no quiere este ajuste", afirmó el presidente del Partido Justicialista Rubén Rivarola.

El diputado provincial y presidente del PJ local, Rubén Rivarola, se mostró preocupado por la insistencia del Gobierno nacional de aprobar a cualquier costo una reforma previsional que afecta a un sector vulnerable como lo son los jubilados, “Lo que paso en el Congreso fue una clara muestra de que con el prepo no se consiguen las cosas”.

El legislador dijo que Macri tiene que prestar mas oído a la gente, “lo que sucedió en el Congreso fue muy grave. El oficialismo quiso forzar la aprobación de una ley muy pesada que necesitaba del consenso de todos. No escuchó el reclamo de los distintos sectores que se oponían a estas medidas de ajustes”. Mas adelante señaló que, “Cambiemos criticaba la gestión anterior porque no debatía las leyes y hoy quedo en evidencia que Macri pretende que el Congreso sea una Escribanía del gobierno, donde el famoso Interbloque apruebe todo a carpeta cerrada, pero se olvida que hay una oposición que prioriza el bienestar de la gente”.

“Quedó muy claro que mas del 60% de la gente no quiere este ajuste. No pudieron conseguir los votos suficientes para dar quórum y paso lo que debía pasar, el rechazo a esta medida”. Respecto a los abusos que se denunciaron por el proceder de la gendarmería fue claro, “por la fuerza no se consiguen las cosas. Es imprudente y hasta insensato creer que blindando el Congreso y reprimiendo se pueden conseguir las cosas. Hay que priorizar el diálogo y enfrentar los problemas”.

Al hablar sobre el proyecto Rivarola señaló que el mismo plantea claramente un “golpe al bolsillo que alcanza a más de 17 millones de personas, entre jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, beneficiarios de asignaciones familiares y AUH”. En el caso de los jubilados indicó que “con la nueva reforma los abuelos van a perder casi $ 5 mil en el 2018”.

Al ser consultado sobre la actuación que tuvo la titular de la Coalición Cívica, dijo que, “Carrió se convirtió en la jefa de Macri al oponerse a la amenaza de que sacaran la ley con un DNU. Incluso ella tuvo que salir a suspender la escandalosa sesión y demostró que tiene mas poder que el titular de la Cámara de Diputados”.

“Desde la oposición tenemos que salir a defender a los abuelos de esta intención del gobierno de castigarlos porque no le cierran los números. Los ajustes bien podrían pasar por sacarle a los que más tienen y no que sea al contrario”, sentenció.

Volviendo a la posibilidad de que se avance en la aprobación de la medida mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, Rivarola fue claro, “no sirve forzar las cosas. Sería un grave error del gobierno imponer una ley tan siniestra . Hay que enfrentar los problemas. Llamar al diálogo, consensuar y tratar todos juntos de ver como se puede salir de este atolladero al que el mismo presidente y sus políticas monetarias nos están llevando, pero insisto, apostando al diálogo, sin soberbia, pero nunca contra los abuelos”.