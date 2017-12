Críticos "rendidos" ante Star Wars: The Last Jedi

Luke Skywalker vuelve a tener un rol protagónico en la saga de películas galácticas, la Star Wars en la nueva "The Last Jedi", dando continuidad a la cinta dirigida por J.J. Abrahams en 2015.

Ahora es Ryan Johnson quien tomó la posta y estuvo en la banqueta de director, con resultados muy buenos, según lo expresaron críticos de cine de algunos de los principales medios nacionales e internacionales.

La iniciativa de Disney por atraer nuevas generaciones de fans parecen estar dando resultados positivos, ya que no es solo la crítica positivas de medios como el 'The New York Times' y 'Los Angeles Times', o del diario La Nación en nuestro país; sino que sitios donde los usuarios son los críticos y tienen participación directa en la calificación final de los filmes están teniendo saldos más que positivos.

Es así que la web de críticas de cine "Rotten Tomatoes", donde los usuarios son quienes escriben los reviews o análisis de las películas, califica hasta el momento con un 93% de críticas favorables en su "tomatómetro".

Otro sitio donde los usuarios tienen voz y voto en la calificación de las películas esInternet Movie Data Base, donde la puntuación de Star Wars: The Last Jedi es positiva, y se ubica en 8.1/10 hasta ahora

Hoy la película se estrena en los principales mercados del mundo, entre ellos Estados Unidos, donde seguramente los usuarios tendrá mayor impacto en la calificación final de la película.