Los Simpsons predijeron que Disney iba a comprar Fox

La serie de TV más longeva y popular de la TV, Los Simpson, se convirtieron en referencia frente a muchos sucesos que ocurren actualmente. Es que a través de la comedia animada creada y escrita por Matt Groening, se "advirtieron", predijeron, anticiparon numerosos sucesos a través de sus capítulos, muchos de ellos publicados durante la última década del siglo pasado.

Siempre un paso adelante de todos, Los Simpsons ahora spoilearon la compra de la 21th Century Fox, división que maneja el entretenimiento de la compañía de los Murdoch, magnate de los medios estadounidense, por parte de Disney. Por ende, es que ahora la familia más popular de la TV formará parte del mismo universo de Mickey Mouse.

La compra de Fox por parte de Disney es uno de las tantas predicciones acertadas del show. En 1998, en el episodio Cuando Se Anhela Una Estrella (When You Dish Upon A Star, temporada 10, episodio 5) los estudios de Fox se muestran como una propiedad de la casa del ratón.

Consumada la acción por parte Los Simpsons metieron un nuevo acierto a su listado de predicciones. Ahora, ¿Mickey Mouse compartirá pantalla con los sanguinarios Tomy y Daly?