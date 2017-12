Milagro Sala está nuevamente en su casa de El Carmen

La dirigente social Milagro Sala nuevamente fue trasladada desde el Penal de Mujeres del barrio Alto Comedero hasta su residencia de la localidad de El Carmen, donde cumplirá prisión preventiva "con restricciones", según resolvió el juez residual Pablo Pullen Llermanos.

El magistrado dispuso que la líder de la organización barrial "Tupac Amaru" cumpla desde la tarde de ayer, por segunda vez, "un régimen de prisión preventiva domiciliaria", con restricciones similares a las que mantenía en ese mismo inmueble hasta octubre pasado, cuando se le revocó el beneficio y fue devuelta a la Unidad Penal N§ 3.

"Pullen Llermanos ha violado nuevamente lo que ordenó la Corte Interamericana de Derechos de Humanos y la Corte Suprema de la Nación, porque mi domicilio es en la calle Gordaliza 1711, del barrio Cuyaya", dijo Sala.

Sala ingresó a su casa poco después de las 15, custodiada por efectivos del Servicio Penitenciario y autoridades judiciales. Fue recibida por sus hijos, nietos y otros familiares, que aguardaron su arribo desde el mediodía.

En ese contexto, la dirigente hizo referencia a su traslado y dijo: "No me siento nada bien porque mis compañeras quedaron adentro de la cárcel", y agregó: "Siento mucha indignación porque el juez no cumplió con la resolución y tuvo que esperar hasta el último día".

La parte exterior del inmueble quedó vigilada por Gendarmería Nacional y efectivos policiales, quienes vallaron la calle de acceso.

Sobre las condiciones

Sobre las condiciones de detención, Pullen Llermanos señaló que "no es una sustitución de prisión preventiva por otra medida distinta", sino que "se modifica el régimen de cumplimiento de la misma".

Aclaró que esta vez no tendrá monitoreo electrónico y que en el caso de la atención y cuidado de su salud queda en responsabilidad "exclusiva" de Sala, aunque "deberá informar semanalmente de los tratamientos médicos".

En cuanto al régimen de visita, estableció que el ingreso y permanencia seguirá siendo sin límite temporal para parientes consanguíneos.

El resto de los visitantes sólo podrán ingresar hasta cuatro a la vez, de 7 a 19, los martes, jueves y sábados, con un límite máximo de veinte personas por cada día.

Sala le pesan varias causas

El juez de Instrucción Causas Ley Pablo Pullen Llermanos dictó prisión preventiva a Milagro Sala en dos causas: una es la conocida como “balacera de Azopardo” (ya elevada a juicio), en la que está procesada por “tentativa de homicidio calificado por precio o promesa remuneratoria” y la otra es por “lesiones graves agravado por el número de personas” en la causa más conocida como “Luca Arias”.

En otras causas, Sala también enfrenta cargos por fraude, extorsión y asociación ilícita.