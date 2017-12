Milena necesita viajar a China para poder ver

La familia de Milena Oriana Abachino, una niña de 8 años no vidente, necesita 50 mil dólares para poder someterla a un trasplante de células madres que le permitirá recuperar la vista. La niña nació prematura y con un desprendimiento de retina de grado 5, el cual se puede tratar si es operada en un hospital de China.

Crearán una cuenta en el banco, y darán a conocer los datos, para que las personas puedan ayudar a juntar más de 1 millón de pesos.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy Luciana Abachino, la mamá de Milena, relató su historia. "Luego de los 20 días de nacida me dijeron que tenían que hacerle una operación de fotocoagulación, cuando mi nena salió de la operación, el doctor me indicó que tenía que ir a una segunda operación y me derivó al hospital Garrahan en Buenos Aires para que los especialistas la operen y les coloquen las aureolas en los ojos".

Tarde y triste fue la noticia de los médicos de Buenos Aires de que la niña no podía acceder a una cirugía porque ya estaba ciega. "Aquí los médicos me habían dicho que tenía un grado tres y resulta que cuando la vio otro médico tenía un grado 5".

Fueron 8 largos años de búsqueda, hasta que Luciana se enteró que hay un tratamiento para recuperar la vista y sólo se lo hace en China.

Asimismo comentó que en la Argentina no se realiza esta clase de operaciones, desde la Clínica Mayo de Buenos Aires efectúan el contacto con China para poder derivar a pacientes con estas patologías.

Luciana expresó que ya cuenta con el turno para que operen a su hija en mayo del año próximo, sólo resta contar con el presupuesto para el viaje y la cirugía.

En cuanto al tratamiento al que será sometida la niña, consiste en una operación con seis trasplantes, tres por vía venosas y 3 por vía lumbar.

Luego tiene que cumplirse una serie de procesos como estimulación, continuar con trámites de laboratorios, tratamientos y volver a control dos meses después de la operación.

Para colaborar se pueden comunicar con la madre de la nena al 388-154070690.

Una gran luchadora

Milena asiste a la Escuela Especial Nº 11 "Profesor Luis Braille" donde recibe estimulación visual, aprende escritura en Braille y está constantemente en la adaptación del aprendizaje.

Es alumna de 3§ grado de la escuela Nº 38 "Juanita Stevens" donde tiene una maestra especial que la acompaña en todo momento y le brinda los cuidados necesarios.

La madre, Luciana Abachino, es de escasos recursos, pero con gran esfuerzo busca brindarle la mejor atención a su niña.