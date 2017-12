Sesionó el Concejo Deliberante de Perico y se aprobó la reforma tributaria

PERICO. Resaltan dos proyectos que se aprobaron, el de pirotecnia que regula su uso. Sólo estarán permitidos aquellos que no hagan ruido. Mientras, el otro proyecto aprobado es el de reforma tributaria, que observó algunas críticas por parte del bloque de concejales radicales.

El concejalEdgardo Sosamanifestó que“por supuesto que no podíamos aumentar de manera desmedida porque desde el 2012 a la fecha no hubo cambios, lo que se tomo como consideración un valor promedio del departamento para tener una equidad, por otro lado se han simplificado también muchas cosas muy burocráticas”.

También dijo Sosa que“ahora el que tiene negocio y tiene que hacer rehabilitación como todos los años, y encima pagar por eso también, es molesto. Bueno ahora el trámite se simplifica, debe tener planos al día como corresponde y no deberá pagar nada, el libre de deuda tampoco se cobra por que si uno está al día por que debería pagar. La ruptura de calzadas se han adecuado al valor lógico porque hay que reponer el pavimento”.

Por otro lado la concejalMaría José Pintosdijo que“el proyecto original que llego desde el ejecutivo no ha sido girado a las comisiones por que hemos tomado conocimiento de ese proyecto de manera informal, por eso hemos requerido el apoyo de una contadora especialista en materia tributaria no obstante a las observaciones realizadas, pero resulta que en la sesión de hoy se presento otro proyecto con otras modificaciones, el cual desconocemos totalmente y es el que fue aprobado finalmente”.

Por último Pintos acotó que“si bien la urgencia en cuanto a la aprobación era necesaria, el procedimiento no se ha dado de manera correcta, el proyecto debió ser girado a las comisiones y ser integrada a la opinión de todos los bloques. El bloque de la U.C.R. no ha podido integrar sus observaciones que tienen que ver con reclamos reiterados de la gente. Por ejemplo en cuanto a la recolección de residuos, se ha planteado allí que se discrimine entre comercios grandes y pequeños pero no se establece en base a que cuales son los parámetros para considerar un comercio mediano, grande o pequeño. Es decir los parámetros no están claros”.