Habrá un bono para jubilados y AUH si se aprueba la Reforma Previsional

El Gobierno acordó con un grupo de gobernadores la entrega de un bono adicional para jubilados que ganen hasta 10.000 pesos y para todos los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), unas 4 millones de personas. A cambio, los mandatarios provinciales se comprometieron a apoyar la Reforma Previsional, que tras este consenso, se intentará convertir en ley el próximo lunes en una sesión convocada para las 14 horas.

Este bono adicional que pagará el Gobierno será instrumentado mediante un decreto del Poder Ejecutivo que se emitirá tras la sanción del proyecto de ley de reforma jubilatoria.

Así lo explicó ayer el jefe del interbloque de diputados del oficialista frente Cambiemos, Mario Negri, tras participar de una reunión en el Congreso, entre altos funcionarios del Ejecutivo, legisladores oficialistas, opositores y diversos gobernadores, que ejercen gran influencia sobre los diputados.

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, que no fue de la partida, adujo que "no recibió una invitación formal", aunque sí admitió tener en su celular "una llamada perdida" del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que "no había podido devolver". En declaraciones en la Casa de Gobierno provincial, el mandatario también ratificó que los diputados sanjuaninos que responden a su espacio político "votarán en contra de la reforma previsional" como hicieran oportunamente los senadores locales cuando la iniciativa logró la media sanción de la Cámara Alta.

El bono que se pagará por única vez, en marzo, tendrá escalas diferenciales para quienes aportaron 30 años o más; los que no aportaron o lo hicieron por menos años y los perceptores de la AUH, hasta un tope de ingresos.

Según anunciaron Negri junto con el titular de la bancada del PRO, Nicolás Massot, y el jefe del Bloque Justicialista, Pablo Kosiner, la suma compensatoria que recibirán los jubilados y pensionados en marzo, por sobre el 5,7% de ajuste que surgirá de la nueva Ley Previsional será: $750 para los jubilados y pensionados que hicieron aportes durante 30 años, o más; y registren un tope de haber mensual de $10.000.





El monto del bono para los jubilados y pensionados no aportantes plenos, menos de 30 años, será de 350 pesos. En tanto, se pagará 400 pesos a todos los beneficiarios de la Asignación Universal.

El monto compensatorio es equivalente al valor que debían recibir los perceptores de la movilidad jubilatoria de haberse mantenido en la propuesta de cambio en marzo el período correspondiente a julio a septiembre de un 12%. Se estima que ‘este beneficio alcanzará a más del 70% de los jubilados y pensionados; y el 100% de beneficiarios de la AUH‘, poco más de 8 millones de personas.



La discusión sobre la reforma se centra en el cambio de fórmula para calcular los aumentos de las jubilaciones. Mientras la actual ley establece un ajuste semestral en base a un mezcla entre la recaudación de la Seguridad Social y la variación salarial, el mecanismo que propone el Gobierno fija que será trimestral y se calculará entre la inflación y los aumentos de sueldos.