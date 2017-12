Obreros deciden paro y corte de ruta para mañana

SAN PEDRO (Corresponsal). En una asamblea llevada a cabo en la sede del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio La Esperanza, los trabajadores anunciaron la realización de un paro y corte de ruta para mañana, en reclamo por la falta de pago de sus haberes y la ausencia de respuestas de los administradores de la empresa y del Gobierno provincial sobre el tema.

Sergio Juarez, secretario general del Soea, anticipó a nuestro medio que a pesar de haber realizado una presentación ante el Ministerio de Trabajo por la falta de pago de los sueldos del mes de noviembre, no tuvieron ninguna respuesta concreta sobre este pedido.

Por esta situación, luego de reunirse en asamblea con los trabajadores, se decidió llevar adelante la medida de fuerza que ellos venían anunciando. Por lo tanto, los dirigentes sindicales y obreros del ingenio decidieron convocar a un paro, sin asistencia a los lugares de trabajo, para este lunes 18 de diciembre. La concentración se realizara a partir de las 7 de la mañana, en las puertas del sindicato. La medida tendrá una metodología "contundente", según el gremio, ya que incluye un corte de ruta que podría realizarse en el acceso norte a San Pedro sobre Ruta 34 (rotonda de Barrio Providencia) o bien en el acceso sur (puente San Pedro).

Al reclamo del pago del sueldo del mes de noviembre se suma la incertidumbre de no saber quién se hará cargo de abonar el aguinaldo y la liquidación de zafra. Dos erogaciones de dinero muy importantes para la empresa, pero mucho más para las familias de los trabajadores que contaban con ese dinero para afrontar esta época de incertidumbre en la empresa. El clima en el ingenio no es el mejor y el malestar entre la masa trabajadora se hace notar. El no tener dinero y la proximidad de las fiestas de fin de año, agravan notablemente la situación. Por lo que se espera que la postura de los trabajadores, durante el corte de ruta, se inflexible lo que podría paralizar totalmente el movimiento habitual de vehículos sobre la Ruta 34 a la altura de la ciudad de San Pedro.

Se espera que en las próximas horas el Gobierno responda a este anuncio del paro y el Ministerio de Trabajo convoque a una conciliación para resolver el pedido de los trabajadores de ingenio La Esperanza.