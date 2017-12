Despedida del Rifle Varela: "No nos olvides"

Después de 16 años de trabajo en El Trece, de los cuales 13 fueron en Telenoche. Desde el noticiero los conductores Santo Biasatti y María Laura Santillán a la cabeza, hicieron una emotiva despedida al Rifle Juan Manuel Varela llena de emoción y cariño.

Luego de un compilado con sus mejores momentos, con un nudo en la garganta, le tocó al Rifle."Me voy, llegó el fin de ciclo. Me voy feliz, contento y con muchas ganas, pero hasta aquí llegó el amor", expresó el Rifle, para luego agradecerles a los conductores del ciclo.

"Muchas gracias a ustedes porque me enseñaron mucho, aprendí mucho. Siempre jodía con que eran como unos padres para mí y tal vez lo que ve la gente es lo que somos nosotros pero no saben lo que hay detrás de cámara, y que gente como Fabián Ferry me abrace hoy llorando, o gente que nos vemos todos los días me diga éxito, gracias, para mí es muy importante", agregó.

"Muchas veces pasé más tiempo acá que en mi casa y si bien por esta profesión te dicen vas al Mundial, todo lo que vivimos, también me perdí el crecimiento de mis sobrinos, tuve peleas con parejas, me perdí cumpleaños de mis viejos, cenas con mis amigos por esta profesión que amamos, y muchas veces uno no se da cuenta. Pero estoy feliz de haber pertenecido a la familia de Telenoche, a los noticieros de TN y El Trece y nada, la historia va a continuar", relató.

"Gracias, los quiero de verdad, de corazón y el lunes a las 20 voy a estar como la gente, mirando Telenoche",cerró emocionado.

"Suerte Rifle, no nos olvides", le desearon los conductores antes de despedirse."No, eso nunca", concluyó Varela, todavía embargado por la emoción.