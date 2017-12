“Voté en rechazo por esta ley y lo volvería hacer”

La recientemente asumida diputada nacional rechazó la reforma previsional. “No comparto que la variable de ajuste sea el sector más vulnerable”, y agregó: “el gobierno de manera contradictoria afirma que con la nueva fórmula los jubilados van a ganar más, y acto seguido promete un bono, para compensar la pérdida”. Respecto al inconveniente que tuvo a la hora de votar explicó que “asumí el día de ayer (el lunes), el lector digital no reconoció mi huella. Los técnicos tuvieron que venir a solucionar una cuestión únicamente técnica”, expresó, recalcando que se hizo foco en el “blooper” para distraer ante la gravedad de la nueva ley.

-Asumió en medio de un clima no tan tranquilo…

-Es muy triste asumir en este contexto, justo en la sesión en que se pretende avanzar en un ajuste a los jubilados y a los sectores más vulnerables. Y a su vez es una gran oportunidad para defenderlos, para seguir trabajando en políticas de desarrollo y de ampliación de derechos.

Estoy agradecida por representar a los jujeños, voy a aportar toda la experiencia legislativa con la energía puesta en sumar, en poner lo mejor de mí para el bienestar de la gente. Espero tener el apoyo de los jujeños para poder lograrlo, en este escenario tan difícil que atraviesa el país.

-Finalmente se aprobó la reforma previsional…

-Cambiemos habla de convencer y consensuar. Sin embargo utiliza todo su poder para imponer la reforma previsional afectando los intereses de las Provincias, utilizando los mismos métodos que criticaba del gobierno anterior. Desde mi lugar no puedo aprobar o votar leyes que vayan en contra de los más débiles. Los jubilados no son pasado ni futuro, son nuestro presente. Durante mi gestión en la Anses apoyé la regulación vigente, que hoy cuenta con una totalidad de 74.575 titulares de pensiones y jubilaciones y 46.157 asignaciones familiares en la provincia de Jujuy, dinero que hoy queda dentro del mercado interno.

-¿Era necesaria una reforma previsional?

-No es necesaria una reforma jubilatoria de este tipo. Dicen que no es sustentable la caja, cuando había más de 70 mil millones en el fondo de garantías de la Anses en diciembre del 2015, y 2.5 empleados en blanco aportando por cada uno de los jubilados. Lo que no es sustentable es el déficit que generó este Gobierno que hoy busca el equilibrio fiscal sacando fondos de los más débiles.



-El gobierno dice que esta reforma busca esa sustentabilidad…

-El Gobierno justifica la medida en la sustentabilidad del sistema previsional, plantea un escenario, según el cual de no formular cambios en la fórmula de cálculo de las jubilaciones, todo el sistema colapsará. De manera contradictoria nos afirma que con la nueva fórmula los jubilados van a ganar más, y acto seguido promete un bono, por única vez, para compensar la pérdida de una franja. La verdad es que la reforma previsional no es necesaria. Lo que sucede es que el Estado Nacional ha eliminado las retenciones a la soja y a la minería, que eran los tributos que más dinero dejaban a las arcas del Estado.

-¿Algo de responsabilidad tuvo el gobierno anterior?

-El peronismo siempre gobernó con responsabilidad. Cuando asumió en el 2001 los más afectados por esa crisis fueron los jubilados. Y no solo dio una respuesta, dio solución, recuperó la Anses, se transformó en un motor que generó inclusión y contención. Si hay cosas que mejorar, seguramente, el contexto económico cambió. Pero pensar que no fue bueno lo que se hizo desde la Anses es desconocer la transformación real de una Política de Estado.

-Pero existe un problema previsional en la Argentina…

-El sistema previsional hoy tiene dos problemas: la falta de puestos de trabajo nuevos (trabajadores activos que aporten al sistema) y la falta de financiamiento a través de impuestos que cubran lo que falte. Hoy según los datos de la Anses, el total de jubilaciones y pensiones aumentó un 112,5% desde diciembre de 2003, llegando a 6.771.445 beneficiarios. El 52% fueron incorporados por el Plan de Inclusión Previsional. Si estos tres millones de personas no hubieran accedido a las jubilaciones y pensiones, igual serían un problema para el Estado y estaríamos discutiendo cómo cubrir sus necesidades alimentarias y de salud.

-Por último, ¿por qué se generó controversia con su votación?

-Es una operación de prensa que conlleva una carga de seguir instalando el foco en los que votamos en negativo, para distraer, y no en los que tienen la responsabilidad de haber propuesto ésta Ley. Esta mañana (por ayer) cuando se dio la votación, mi primera votación, ya que asumí el día de ayer (lunes), el lector digital no reconoció mi huella. Los técnicos tuvieron que venir a solucionar una cuestión únicamente técnica. Por lo mismo está registrado el pedido ante el presidente de la Cámara para que sea voto a mano alzada. No hubo error y no hubo duda. Siempre mantuve mi rechazo a esta ley. Todo el proceso de votación está registrado. Voté en rechazo por esta ley y lo volvería hacer.