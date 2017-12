Alimentación y hábitos saludables para las fiestas de fin de año

Los nutricionistas recomiendan mantener un menú equilibrado y no excederse en el consumo de alcohol. Hay que optar por verduras frescas o cocidas, el pollo sin piel y carnes magras. En dulces, las frutas son la mejor opción

Cuando faltan pocos días para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, muchos ya comienzan a pensar en el menú para la cena. Es corriente para algunas familias comer de manera abundante y los especialistas en nutrición recomiendan todo lo contrario.

La nutricionista Claudia Dagum indicó que una buena alimentación es la base para una vida sana y que no por ser "fin de año" las personas deben excederse con el consumo de alimentos y de alcohol, ya que no es bueno.

"En general en estas fiestas no se come comida muy saludable. Aquellas familias que ya tienen pensado su menú tradicional deben calcular antes cuántas porciones van a ser para cada persona, como si fuera cualquier otra cena, nada más que con platos especiales", señaló.

SALADAS/ BROCHETES DE POLLO CON SEMILLAS Y VERDURAS.

En tanto sostuvo que otro punto muy importante para estas celebraciones es mantener "sobriedad" a la hora de comprar bebidas. "Hay que pensar que es sólo un festejo y que debe terminar en buenos términos, no en una enfermedad o una tragedia por exceso de alcohol".

Explicó también que normalmente cuando la familia se prepara para armar la mesa de la cena navideña recibe vistas que incluyen otros platos y eso genera exceso e incita comer más cuando uno ya está muy saciado

DULCES Y SALUDABLES/ SIMPÁTICAS Y COLORIDAS OPCIONES CON FRUTAS.

En cuanto si el orden de alimentación influye en el bienestar de la persona, la especialista dijo que conveniente comer primero una fruta que se difiere rápidamente y tiene vitaminas y después comer alguna porción de una comida salada en raciones medidas.

La nutricionista detalló algunas de las recomendaciones para el menú: 400 gramos de carne por persona es una cantidad muy importante y por otro lado cuando la familia prepare pollo debe hacerlo sin piel y en el caso del cerdo lo más desgrasadle posible.

Otras de las tradiciones que tienen las familias es hacer la mayorías de las ensaladas con mayonesas o con crema de leche, la que -en opinión de los especialistas- es absolutamente innecesario, debido a que estas preparaciones envasadas tienen una recarga de grasa que afecta al sistema digestivo y a la vez aumenta las grasas en sangre.

BOCADITOS/ CON QUESO, ALGUNOS CON PESCADO Y OTROS CON CARNE Y VERDURAS.

Hay que evitar las papas al horno, o las que se embeban en aceite, descartando una alimentación pesada y reemplazar con unas ensaladas frescas con verduras.

El caso de los celíacos

La bioquímica Patricia Barcaza habló sobre la importancia de la vigilancia activa en pacientes que padecen celiaquía. Mayormente los celíacos se fijan que es lo que no pueden comer, pero deberían fijarse que sí pueden comer que es una alimentación saludable, todo lo que son las hortalizas, las carnes es una alimentación saludable. Si nos fijamos que es la pirámide nutricional tiene como base los vegetales como así también la carne.

Calcular las bebidas

Una de las principales preocupaciones durante las fiestas navideñas es el descontrol en el consumo de alcohol que afecta al sistema digestivo haciendo que el proceso sea lento o defectuoso.

Es así que la nutricionista Claudia Dagum recomendó comprar lo justo y necesario y que la persona haga un cálculo de cuánto va a tomar cada familiar, para poder brindar y compartir moderadamente.

Para ello Dagum apuntó que hay que brindar sin remordimientos ya que existen diferentes opciones de tragos, bebidas originales e inofensivas, que combinan frutas, verduras, refrescos, helado, azúcar y especias son unas mezclas sabrosas para estas fiestas y cualquier celebración

"Se debe ver que ofrece la tierra para poder producir juegos, licuados, ensalada de frutas y a la vez mantener un menú equilibrado".

Algunas alternativas de menús

El relleno se caracteriza por ser lo más calórico de la cena y está tradicionalmente compuesto por diferentes carnes, frutos secos y aceite alto en colesterol. Para disminuir esto se puede sustituir con algunos ingredientes, la carne roja por pollo o verduras.

ARROLLADO/ POLLO, LECHUGA, TOMATE Y UNA MAYONESA LIGTH.

El puré de papas, en vez de utilizar leche y manteca se puede emplear margarina y leche baja en grasa. Tratar de no emplear sal, ya que perjudica la salud y agrava los problemas de hipertensión.

En el caso de la guarnición, se puede procurar que las verduras estén al vapor, se puede colocar un poco de margarina para darles sabor. También es preferible evitar ponerle mayonesa a todas las ensaladas.

Aditivos químicos

NUTRICIONISTA/ CLAUDIA DAGUM.



Los aditivos químicos son uno de los problemas más graves de la alimentación de esta época en la cual las personas optan por elegir cada vez más los alimentos envasados, ya sean en tetrabrik o en latas.

Las salsas envasadas a base de tomate, el extracto de tomate, el ketchup, barbacoa son productos que lleven una alta presencia de químicos y conservantes.

Dagum señaló que existe una formula muy sencilla para consumir una verdura envasada. Por ejemplo el tomate se lo debe lavar bien, pasarlo por un par de gotas de vinagre y o también pasar el tomate cocido por una salsa.

Respecto a cómo se debe comer al otro día de las fiestas, Dagum explicó que las personas deben volver a la alimentación rutinaria y que sea lo más sana posible, “en general uno come de más y debe hacer lo contrario al otro día”, agregó.

“Pueden comer lo más liviano posible, muchas frutas y verduras frescas para que de este modo el cuerpo se limpie y tenga un descanso”.

DULCES/BROCHETES REALIZADAS CON COLORIDAS FRUTAS.

Por supuesto que habrá que realizar alguna actividad física.



Cuidados para el verano



PATRICIA CALISAYA

El verano es una época especial, plena de diversión y descanso, pero también con riesgos por lo que debemos tomar precauciones para cuidar nuestra salud.

La nutricionista Patricia Calisaya expresó que la hidratación es fundamental en esta época. “Hay que consumir agua siempre ya que es una fuente esencial y da calidad de vida al cuerpo y al no hacerlo la persona se deshidrata y se empieza a sentir mal”, sostuvo.

Los grupos vulnerables son los niños, bebés y personas mayores que en general son los principales en sufrir deshidratación. Se recomienda beber de 8 a 10 vasos por día.

Según la especialista, cuando uno deja de tomar agua se da cuenta que la orina es más concentrada. En el caso de los adultos mayores, se le baja la presión y se duermen.

Respecto a los patrones de alimentación, debe ser completa y variada, no hay alimentos que cubran todos los nutrientes, es necesario el consumo de lácteos en todas las etapas.

En cuanto a carnes, consumir las rojas, pero sobre todo pollo y en el caso del pescado una vez por semana.

En cuanto a las bebidas azucaradas, mencionó que no son buenas ya que aumentan la glucemia y el peso corporal. Entonces es mejor el agua y los jugos naturales.

Consejos para no subir de peso

LAS CAMINATAS SON LO MEJOR



Los alimentos que se recomiendan para “picar” entre las comidas tienen que ser preferiblemente las frutas y los vegetales, los que deben servirse en recipientes muy pequeños para no exceder la cantidad de las porciones. Los expertos en nutrición recomiendan a sus pacientes que mastiquen muy bien todos los alimentos, cada bocado debe ser masticado por lo menos veinte veces, esto se debe hacer para que la digestión sea mucho más fácil y también es importante para que el cerebro reciba la señal de que ya está satisfecho y por lo tanto no deberá comer más. Beber por lo menos dos litros de agua al día, esto ayuda a limpiar el organismo y además elimina las toxinas. También es de gran ayuda para que la persona como menos entre comidas ingerir un vaso de agua, con esto al momento de comer hará que se necesite una cantidad mucho menor para quedar llenos. Hacer alguna actividad física diariamente. Un ejercicio muy efectivo y sencillo de realizar es caminar durante media hora todos los días. Comer alimentos muy bajos en grasa. El pescado, el pavo y el pollo, son alimentos que aportan pocas calorías al organismo, las verduras, los vegetales y las frutas también son las más saludables. Al mismo tiempo no hay que excederse en el consumo de sal.