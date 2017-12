Buscan agilizar trámites por accidentes laborales

El secretario de Trabajo y Relaciones Laborales de la Provincia, Juan Ignacio Palermo, expuso ante la comisión de Asuntos Institucionales de la Legislatura el proyecto de adhesión a la Ley nacional 27.348 de Riesgos de Trabajo.

Aunque hay tres proyectos sobre el tema, los diputados solo se informaron sobre el del Ministerio de Trabajo y no hubo despacho.

Destacó que con el mismo se pretende disminuir el índice de litigiosidad que existe en la materia y agilizar los trámites para que el trabajador afectado por un accidente laboral y que le deje una incapacidad permanente, pueda acceder al resarcimiento que le pudiera corresponder.

Cabe señalar que en la última sesión extraordinaria de la Legislatura tomaron estado parlamentario dos proyectos sobre el mismo tema, uno de la diputada Débora Juárez y otro del bloque radical, y que ahora se sumó la iniciativa elaborada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia, el cual se abordó en forma exclusiva en la reunión de referencia.

Esta iniciativa dispone adherir solo al Título I de la Ley 27.348, a los fines de dar operatividad a la citada norma. También encomienda al Poder Ejecutivo provincial a celebrar convenios de colaboración y coordinación con la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, a los fines de que las comisiones médicas actúen en Jujuy como instancia prejurisdiccional.

La iniciativa también establece que la SRT y la Provincia elegirán y supervisarán a los médicos que integren las comisiones médicas y que los convenios determinarán las condiciones y modalidades de funcionamiento de las mismas, estableciendo los principales lineamientos.

El funcionario provincial destacó en su exposición ante los diputados que los trabajadores que sufran accidentes laborales deberán acudir a una comisión médica, en forma obligatoria, a fin de que se determine la naturaleza del infortunio y el porcentaje de incapacidad que provoque. "Entendemos que este proyecto va a servir para dar solución a los trabajadores en un tema en el que se busca bajar la litigiosidad judicial y que el afectado tenga las garantías de que se va a determinar de manera ágil y rápida la naturaleza del accidente", destacó el funcionario.

También indicó Palermo que el proyecto preparado por el Ministerio de Trabajo tiene en cuenta la agilización de los trámites, que el trabajador afectado tenga un patrocinio legal gratuito y que todas las pruebas que pueda presentar a la comisión médica tampoco le ocasione gastos. Ejemplificó que una ventaja será que el trabajador no deberá presentarse en la comisión médica central en Buenos Aires y podrá recurrir rápidamente a la Justicia. "Todos los trámites serán gratuitos, tendrá abogados que el Estado provincial se los proporcionará, se buscará todas las garantías y sobre todo se pretende no incurrir en ninguna inconstitucionalidad , es decir no ir en contra de ninguna norma de la Constitución Nacional", detalló Palermo.

Finalmente, el secretario de Trabajo señaló que actualmente un litigio por accidente de trabajo demanda como mínimo cinco años y que existe una sola Vocalía en Jujuy que demora tres. "Ahora se pretende que en noventa días el trabajador tenga una determinación de su incapacidad y si no está de acuerdo con la misma, pueda recurrir ante la justicia ese dictamen de la comisión médica. Lo que se quiere es adelantar esta etapa para ir en beneficio de los trabajadores", finalizó diciendo.

El proyecto

La iniciativa del Ministerio de Trabajo consta de 15 artículos, y además de determinar las condiciones y modalidades de funcionamiento de las comisiones médicas de Jujuy, establece la ayuda que podrá tener el trabajador que sufra un accidente laboral para conseguir su resarcimiento. Por ejemplo, un abogado que le puede proveer el Estado y cuyos honorarios estarán a cargo de la ART que intervenga en el procedimiento.

La norma solo abarcará a los trabajadores del sector privado, registrados oque no hubieran sido dados de alta por empleadores.

Hoy habrá reunión de Labor Parlamentaria en la Legislatura, para la segunda extraordinaria prevista para mañana.