Volcó un camión con áridos en avenida Intersindical

Un siniestro de grandes proporciones pudo haberse producido en la mañana de hoy cuando una camioneta se cruzo a gran velocidad delante de un camión de gran porte que trasladaba áridos.

De acuerdo a la versión del conductor del pesado rodado, la Ford Ecosport se cruzó repentinamente cuando circulada desde colectora sobre ruta 66 en dirección al barrio 18 hectáreas de Alto Comedero.

El camión Mercedes Benz LS 1634 de propiedad de un hombre de apellido Alarcon que circulaba al momento del accidente se encontraba solo, arrastraba una batea con 20 mil kilos de áridos,

Como consecuencia de la brusca frenada del conductor para evitar colisionar el móvil de menor porte, y en virtud de encontrarse en una pronunciada subida, como consecuencia del peso que transportaba comenzó a retroceder no pudiendo hacer nada el chofer para controlar el vehículo que comenzaba a tomar velocidad en reversa.

Circunstanciales testigos le informaron a El Tribuno de Jujuy, que "fue toda una suerte que al momento del accidente no circulara ningún auto atrás del camión" agregando que "no me quiero ni imaginar que hubiera sucedido si hubiera estado un colectivo circulando por esta avenida, a la hora que fue circulan muchos autos por esta avenida, fue un verdadero milagreo, que no hubiera lesionados o muertos" concluyo la vecina,

En el lugar actuaron personal de la Sub Comisaría 18 Hectáreas, de la Unidad Regional 7, personal del Cuerpo de Rescate de los Bomberos de Alto Comedero e incluso una ambulancia del Same que se retiró después de comprobar que no había lesionados.