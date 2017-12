Libraron pedido de captura para la Comisión Directiva del Sindicato azucarero

Luego de los enfrentamientos entre empleados del ingenio La Esperanza y la policía, se registran una docena de heridos y 50 detenidos hasta el momento.

En conferencia de prensa, Gerardo Morales manifestó que "Hay 36 denuncias por lesiones al personal policial, 6 policías internados en el hospital de Clinicas, y un cabo que tiene un machetazo en la cabeza". "Más allá de grupos violentos que se suman que no tienen nada que ver, que no se van a hacer cargo de pagarle los sueldos a los trabajadores"

Por otra parte, se refirió al pedido de detención de los sindicalistas azucareros Juarez y Bautista: "No cobran los sueldos porque el señor Juarez y el señor Bautista, y otros delincuentes de la comisión directiva no quieren que sus compañeros lo hagan". "Estamos predispuestos al diálogo, obviamente con delincuentes no. Los que están siendo buscados por la justicia, que tienen pedido de detención, no"