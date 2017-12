Hasta octubre hubo 6.553 mordidos por perros

Crece la preocupación por los casos de mordeduras de canes no sólo por su frecuencia sino por la actitud descuidada e irresponsable de sus dueños ya que en la provincia los casos de mordeduras hasta octubre fueron 6.553, asistidos en el sistema público pero el año pasado superaron los 9 mil casos. El problema son los canes en las calles, de los cuales se estima que la mayoría tiene dueño; y se teme el ingreso de rabia de Bolivia, donde el virus se llevó cuatro vidas humanas.

A nivel global, la jefa del Departamento Provincial de Zoonosis del Ministerio de Salud, Silvia Costas, advirtió que "hay muchos perros en la ciudad que no tienen dueño. El problema nunca es la cantidad de perros que hay sino la cantidad de perros que hay en la calle", aseguró.

De hecho, en 2015 los casos de mordeduras atendidos en el servicio médico de salud pública fueron 7.056, en 2016 ascendió a 9.235 casos y este año según el registro hasta octubre fueron 6.553 las personas lesionadas por mordeduras.

Sin embargo, es sólo una parte que refleja la problemática ya que muchos de los casos no consultan y se curan solos porque consideran que es algo leve o bien consultan con su obra social a médicos del sector privado.

La problemática desnuda el comportamiento de muchos de los propietarios de perros y gatos, que suelen tomar el rol con irresponsabilidad. Es que si bien se habla de "perros de la calle" la profesional aclaró que la gran mayoría no lo son, sino que tienen un dueño pero están en la vía pública, generando ese y otros problemas.

Hay gente que les da de comer y no los deja entrar, y es donde se podría considerar sin dueño, ya que muchos cuando se van a trabajar o deciden que hagan sus necesidades los largan a la calle y los perros muerden cuando alguien pasa corriendo, con capucha, a los transeúntes o a las personas que duermen en la calles.

MASIVAS/ SON LAS MORDEDURAS QUE A DIARIO SE REGISTRAN, ALGUNAS CON CIERTA GRAVEDAD REQUIEREN VACUNACIÓN DEL PACIENTE.

Al respecto, desde el sector privado el infectólogo del Centro de Medicina, Infectología y Ecografia de esta ciudad, Gustavo Echenique, planteó que "7 de cada 10 consultas" son por mordeduras de perros a sus propietarios."Un gran porcentaje de las consultas viene por animales que tienen dueño, y gran parte son mascotas de quien está consultando. Siempre se pensó que eran los animales callejeros los que producían esto pero no es así", explicó.

Con la reciente aprobación de la ordenanza local de "tenencia responsable" de mascotas se visibilizó aún más la responsabilidad de sus propietarios, ya que establece los derechos y las obligaciones de los que los tienen.

La irresponsabilidad genera, entre otras problemáticas, daños que padecen a diario transeúntes por mordeduras, algunos leves y complicados cuando son niños.

En la mayoría de los casos requiere que se les aplique la vacuna antirrábica cuando se desconoce el origen del perro o no aparece el dueño.

Actualmente alarma la presencia de rabia en Bolivia; ya fueron cuatro las personas que murieron y muchos los canes afectados, con lo cual se teme que por la gran circulación de gente de la frontera jujeña como salteña, ingrese algún ejemplar con el virus.

Otro problema asociado es la sarna que padecen los canes; y más preocupante en el norte de la provincia los casos de hidatidosis que afecta a las personas, y se contagia por el viento que disemina las heces que se secan en la vía pública. Y es que si bien no son mortales son altamente invalidantes ya que en muchos casos implican cirugías.

Vacunación y castración

VACUNAR/ ES CLAVE INMUNIZAR A LAS MASCOTAS DESDE LOS TRES MESES.

Este año el Concejo Deliberante capitalino aprobó la ordenanza Nº 7089/17 de tenencia responsable de mascotas, sea permanente o temporaria, y la circulación y/o crianza de animales domésticos, declarando la comuna libre de sacrificio como método de control de natalidad de animales domésticos y callejeros, apuntando a la vacunación, castración y desparasitación.

No obstante, para la especialista de Zoonosis de la provincia, Silvia Costas, la cantidad de animales se debe a que están en la calle, y estimó que la clave no está en la castración sino en que las mascotas se mantengan en la casa. Dijo que la castración sirve cuando las personas tienen machos y hembras que están en casa, e inclusive estimó que se debe castrar machos porque uno que se escapa, encuentra y preña hembras sin castrar que están en la calle.

“La base de todo es la responsabilidad de los dueños. Generalmente un municipio decide declarase no eutanásico como una solución a los problemas y en realidad es un problema que hay que tratarlo de otra manera”, precisó y recordó que no se hacen matanzas de animales desde los años 70 “con lo cual es una discusión antigua que no es solución porque no existe”.

EN CASA/ LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROPIETARIOS ES QUE QUEDEN EN CASA PARA EVITAR MORDIDAS Y DISEMINAR ENFERMEDADES.

Consideró que se debe conseguir que los municipios tengan como política municipal conseguir disminuir la cantidad de personas mordidas con acciones específicas, procurando que haya menos perros en la calle.

“Yo estoy muy a favor de la perrera, no para que vaya y mate animales, sino para que capture animales que están en la calle, y si el dueño recibió el beneficio de la vacuna antirrábica gratis, de la castración gratis, muchas veces de la desparasitación gratis y lo deja en la calle para que ese animal muerda; y el Estado sigue gastando porque tiene que atender a la persona que fue mordida, sigue gastando en alguien que no es responsable”, aseveró. Estimó que así como se le hacen multas a quien no usa casco, si se les da beneficio el pago debe ser que sea responsable y si no lo hace debería pagar alguna multa para retirar su perro; y si no lo retira podrían entonces intervenir las sociedades protectoras para conseguir la adopción, castrado, desparasitado y vacunado.

Preocupan casos de hidatidosis

PASTORES/ CANES CONTAGIAN PERO HAY MANERAS DE CAPTARLOS TEMPRANAMENTE.

Otra problemática de los canes en la calle, que se evidencia por la gran cantidad de heces diseminada no sólo en barrios sino en pleno casco céntrico, lo que da cuenta también de la irresponsabilidad de sus propietarios, es la contaminación que implica el contagio de hidatidosis. Esta enfermedad es preocupante en la Puna al ser seca y de mucho viento. Es que provoca que la materia fecal de los canes al secarse al sol, se disemine en todos lados a través del viento o con el contacto en veredas o el piso.

“La hidatidosis está en los ocho departamentos de Quebrada y Puna, en gente grande y niños”, dijo la referente de Zoonosis, Silvia Costas.

Lamentablemente esta enfermedad parasitaria, producida por un parásito, que se encuentra en el intestino de los perros y que puede ser transmitido al ser humano a través de su materia fecal; desarrollan quistes en el hígado y los pulmones, aunque también pueden llegar a otros lugares del cuerpo. Aunque puede ser tratada pero a veces terminan en cirugías por lo que pierden parte del pulmón o hígado, con lo cual son graves e invalidantes.

Además, en el campo de Puna y Quebrada, la presencia de perros cimarrones que está afectando seriamente a la producción de sus pobladores, de los que hay casos comprobados en Purmamarca, Humahuaca y Abra Pampa, donde también atacaron personas. En algún momento fueron dejados de lado y se fueron al campo, comenzaron a cazar, y cuando tienen cría salen a enseñarle a cazar y comer, y suelen salir de noche y matar una gran cantidad de ganado.



Si muerden consultar

GUSTAVO ECHENIQUE/ EL INFECTÓLOGO INSTÓ A CONSULTAR ANTE UNA LESIÓN.

A la hora de afrontar una mordedura de canes, el médico e infectólogo del Centro de Medicina, Infectología y Ecografía de esta ciudad, Gustavo Echenique, explicó que es clave hacer la consulta médica aún cuando se perciba que se trata de una herida leve.

“De acuerdo a la localización en el cuerpo se va a dar una mordedura leve, moderada o grave. Es grave cuando está localizada en tronco, cara, pulpejo de dedos y genitales; el resto se puede considerar leves y moderadas”, precisó. En el caso de las graves requieren un control en cuanto a la vacunación, prevención y terapia con antibióticos. Debe ser administrada según normas internacionales, cuya indicación tiene que ver según el estatus del animal agresor, que si es de la calle se vacuna al individuo, al no tener seguridad.

Si es un animal conocido se hace prevención con vacuna y se controla al animal para continuar o no, debido a que el perro que tiene encefalitis rábica fallece a los dos o tres días de haber producido la mordedura.

En el caso de una herida leve, de un perro conocido, se puede esperar hasta diez días, y luego vacunar si la situación cambia en la evolución clínica del animal. Puede manifestarse furiosa, con el animal agresivo llegando a atacar a sus propios dueños; y en la muda tiende a ser más tímido, escapar a la luz y esconderse. La rabia es una enfermedad sin tratamiento, con 100 % de mortalidad. Por ello es que más allá de que haya embarazo es necesario vacunar, y no hay contraindicación. Tampoco hay indicación en cuanto a tiempos luego de una mordedura, que puede ser variable de siete días a un año, por lo que se recomienda a personas mordidas por un animal de la calle o salvaje concurrir a un consultorio para recibir la vacunación.



Alerta ante la posibilidad de que contagien la rabia

Entre las más graves consecuencias de las mordeduras se encuentra la rabia que pueden llegar a contagiar los animales en caso de estar infectados. La idea de que ingrese a Jujuy no es tan descabellada si se considera que en la zona de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) hay casos de rabia canina y fallecieron cuatro personas este año.

“Se ha revertido la historia, y como no todos los perros están en la calle; como no hay rabia no necesito vacunarlo, luego cuando aparece un brote de rabia es explosivo como fue el de 2003 que terminó con la muerte de un niño porque nadie entendía que era un tema serio, y que es cierto que la rabia mata”, precisó Silvia Costas de Zoonosis.

Por eso el temor de que llegue el virus a la provincia, porque en principio el vecino país no informa y porque sucedió anteriormente por el tránsito de ovejas y llamas acompañadas de perros pastores.

Sin embargo, explicó que la presencia de rabia en el ganado en los Valles no debe preocupar porque aclaró que no transmite la enfermedad, al tratarse de dos cadenas y ciclos diferentes pero sí puede hacerlo el murciélago pero sería muy circunstancial en el caso de que haya contacto con algún perro como sucede con algunos profesionales al momento de sacar el cerebro para su estudio. La rabia es prevenible mediante vacunación que afecta a más de 150 países y territorios.



Qué se debe hacer

Al momento de una mordedura, el infectólogo Gustavo Echenique recomendó el lavado de la mordedura con agua, con o sin jabón por al menos 5 minutos, para lograr un mecanismo de arrastre de las bacterias. Es que la boca de los animales tiene muchas bacterias, por lo que el lavado inicial puede minimizar los riesgos de infección.

“Está comprobado que entre un 60 a 80 % de las lesiones por mordeduras se infecta. Entonces la consulta va a derivar una valoración del paciente en cuanto al uso del tratamiento antibiótico. Y se utiliza muchísimo el diagnóstico por imágenes”, precisó. Se usa radiografía inicial y la ecografía de partes blandas también son necesarias para hacer una valoración y de control para prevenir complicaciones. Es que las mordeduras dependen si fueron directamente a la piel o por un jeans, por lo que hay que concurrir a una guardia de inmediato ya que en poco tiempo se puede infectar. En algunos casos si son lesiones extensas se hacen puntos de aproximación y no de sutura.

Consideró que el aumento de la consulta se da en los meses de inicio del calor, desde octubre, por lo que destacó la importancia de que la gente sepa qué hacer. No recomienda el uso de métodos caseros como torniquetes ni hierbas sino hacer la consulta médica y continuar el tratamiento.