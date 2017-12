En diferentes puntos del país, la sanción de la ley provocó una serie de amparos por supuesta "inconstitucionalidad". En nuestra provincia la titular del Centro de Jubilados indicó que se aprobó la ley pero no se analizó aún el articulado.

Jubilados jujeños aún no van a recurrir a la Justicia

Desde el Centro de Jubilados de Jujuy informaron que aún no se tiene previsto realizar presentaciones ante la Justicia a causa de la reforma previsional recientemente aprobada en el Congreso, porque no fue realizada la reglamentación de la normativa. Además la titular de la entidad, Delicia Jerez, tildó de "sinvergüenzas" a los legisladores que defendieron a los pasivos la última sesión, cuando durante la anterior gestión vetaron el 82 % móvil y "vaciaron las cajas".

La polémica sanción de la reforma previsional provocó en diferentes puntos del país una serie de amparos por parte de entidades de adultos mayores y funcionarios de la oposición, quienes alegan que la iniciativa sería inconstitucional.

En nuestra provincia, Jerez como presidente del Centro de Jubilados, informó que por el momento no se discutió el tema porque se aprobó la ley pero no se analizó el articulado, ni se reglamentó.

"Tenemos que esperar y analizar en qué perjudica a los jubilados", indicó Jerez.

La presidente de la institución detalló que, con la aprobación de la ley, los jubilados pasarán a cobrar incrementos de manera trimestral el próximo año, con montos determinados por la inflación, cuando antes recibían aumentos dos veces al año.

En la Cámara de Senadores se acordó que la nueva fórmula esté determinada en un 70 % por la inflación y un 30 % del sistema anterior, dijo Jerez, lo que fue un avance en lo que respecta a la aplicación de la ley.

Sin embargo, el aumento por porcentaje no beneficiará a los que menos cobran, indicó la presidente y agregó que los incrementos llegan a ser "míseros" para quienes poseen las jubilaciones mínimas.

Delicia Jerez además recordó que la Ley 24.241 de sistema integrado de jubilaciones y pensiones, fue creada por Menem y Cavallo, y llamó a los jubilados a no olvidar que en aquella época, las cajas jubilatorias iban a desaparecer y a ser manejadas por los privados.

"Ahora hay personas que no tienen memoria. Estos años los jubilados pagamos los platos rotos", indicó Jerez e informó que estuvo en Buenos Aires y observó en primera persona el "desastre debatido" durante la sesión que aprobó la reforma previsional.

Jerez resaltó que muchos jubilados votaron por el cambio porque desean "paz y armonía", pero sobre todo "un Gobierno que respete a los jubilados", porque durante la gestión anterior se sintieron realmente "basureados" cuando se trabajó para aprobar el 82% y la expresidente Cristina Kirchner lo vetó en menos de 24 horas.

"La expresidente hasta llegó a llamarnos caranchos por nuestro reclamo por el 82%, y por eso repudiamos a los mentirosos y sinvergenzas que dicen hoy defender a los jubilados como estrategia política, porque ellos nos vaciaron la caja para enriquecerse y hoy dicen defendernos", sostuvo Jerez.

Con respecto a las dudas de los jubilados durante las últimas horas, la presidente del centro indicó que no hubo demasiadas consultas pero llamó a la comunidad a no preocuparse, "porque el Centro de Jubilados también se ocupa de las tareas que no hace el Gobierno", dijo.

En este sentido informó a los jubilados de la provincia que hoy a partir de las 18 se realizará una reunión en calle Alem 645, para tratar el tema del seguro de vida obligatorio a cargo del Instituto de Seguros de Jujuy. Será un encuentro abierto y la idea es poder cambiar la cifra de $ 650 que brinda la obra social provincial.

"Queremos paz, que vuelva a ser el Jujuy que era antes, los jubilados queremos paz, salud y un buen ingreso para estar tranquilos", finalizó.

“El futuro es incierto”

PEDRO OCTAVIO FIGUEROA

“La nueva fórmula dice que estar atados a la recaudación es peligroso porque si el Estado no recauda hay pérdida segura para los jubilados. Ahora, se propuso entonces atar en un 70 % la nueva fórmula a la inflación y el otro 30 % sobre el promedio de las subas de salario.

Hasta aquí el nuevo cálculo perjudica a los jubilados porque, lo que provocó la reacción que vimos -muchas de ellas interesadas y que nada tienen que ver con defender a los jubilados sino que buscan la violencia- se computaba seis meses para atrás en la fórmula anterior. En cambio en la nueva fórmula se fueron para atrás tres meses, y el jubilado perdió tres meses de cómputo. Por eso se busca compensar con un bono.

En principio, con esa trampita que hubo la reforma es perjudicial para el jubilado, pero si la fórmula en el futuro cumple la premisa de que el aumento no sea menor a la inflación, es algo adecuado porque sí habría protección. El futuro es incierto pero el presente perjudicial”.