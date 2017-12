Abogados denunciados por usurpar un terreno

"Me dejaron en la calle junto a mis hijos", señaló Andrea Vázquez a El Tribuno de Jujuy, mientras secaba sus lágrimas y se restregaba las manos nerviosamente.

"Tengo toda la documentación que acredita que a mí me robaron estos abogados, que son dos hermanos", indicó Vázquez, agregando de inmediato que "esta nota de la Municipalidad con fecha 22 de marzo de 2016 en el punto 3 dice claramente que "cabe aclarar que en el lugar de referencia son 2 lotes diferentes, que los metros de los denunciados (figura el apellido) no comprenden el inmueble donde habita la señora Andrea Vázquez'".

"Con la policía y aprovechando que no había nadie en la casa, ingresaron violentamente a mi casa, con una máquina derribaron mi propiedad, con los muebles que estaban adentro y me dejaron a la calle", expresó la damnificada.

Remarcó la mujer que "a pesar de los reclamos ante las autoridades municipales no logro que los usurpadores me reintegren el inmueble ocupado y lo peor es que están construyendo".

Hechos y pruebas

"Porque soy mujer y pobre esta gente se cree con derecho a robarme lo poco que tengo", manifestó Andrea al referirse a la pérdida de un terreno fiscal ubicado en la calle Misiones esquina Patagonia y sobre el cual tenía "tenencia de ocupación precaria" con la documentación correspondiente.

"Yo le pido al fiscal (Aldo) Lozano que no me deje sola, hoy vivo en una habitación que me alquilan unas monjas de la Prelatura", dijo llorando la angustiada vecina.

La mujer, acompañada de su abogado, exhibió documentación que acredita su residencia en esa dirección desde el año 2004, certificado de residencia otorgado por la Seccional 15, ronda de los agentes sanitarios, autorización de tenencia municipal y copia de certificado de nacimiento de sus hijos.

Para finalizar la mujer expresó que "no quiero perjudicar a nadie, pero la próxima vez diré los nombres".