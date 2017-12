Entró a un laboratorio y se robó un celular

Un joven fue captado por las cámaras de seguridad de un laboratorio de análisis clínicos en pleno microcentro de nuestra ciudad, cuando ingresó al local y se robó un teléfono celular de la sala de recepción.

El hecho ocurrió el jueves último alrededor de las 11, y las imágenes fueron compartidas y de inmediato se viralizaron en la red social Facebook.

La secuencia muestra a un joven con remera amarilla que ingresa al local ubicado entre las calles Gemes y Necochea y luego de 15 segundos sale corriendo con algo en la mano que guarda en uno de sus bolsillos.

Nuestro medio se entrevistó con el propietario del lugar, quien dijo que la denuncia la hizo su empleada, que es la propietaria del celular sustraído y que las imágenes ya fueron entregadas a la Policía.

El propietario optó por no identificarse, pero dejó en claro que esa zona es "muy peligrosa a pesar de estar en pleno centro jujeño".

"Es la segunda vez que sufrimos un robo de estas características, siempre hay gente merodeando el local, pero lo más indignante es que no hay presencia policial. El jueves salí a perseguir al ladrón, y no había ningún policía en la esquina para que me ayude. El laboratorio queda en pleno centro de Jujuy", dijo el hombre.

El hecho quedó registrado en la Seccional 1° donde fue denunciado por la empleada damnificada.