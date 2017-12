Terapistas del “Soria” solicitan prudencia

Una innovadora campaña se viralizó las últimas horas en las redes sociales. Se trata de una imagen del equipo de la Terapia Intensiva del hospital “Pablo Soria” que lleva inscripto el mensaje “En estas fiesta pasala con cualquiera que ames, menos con nosotros”.

La fotografía fue compartida con un fuerte impacto en la comunidad y desde el nosocomio informaron que la idea fue generar una nueva estrategia para reducir el alto índice de pacientes que llegan allí de urgencia, a consecuencia de un incidente vial.

El jefe de la Terapia, Daniel Vargas, informó que en promedio ingresan al servicio cerca de 50 personas por mes, y de ellas el 45 % es víctima de un siniestro en la vía pública. Además, en este grupo existe una mortalidad cercana al 25 %.

En este sentido, los profesionales de la salud apuntaron a adelantarse a las fiestas y poder prevenir los accidentes causados por negligencias, como el consumo de alcohol, el uso del celular, la falta de casco o de cinturón de seguridad y el incumplimiento de las normativas de tránsito.

“Si tomás alcohol, no conduzcas”, sostuvieron además al pie de la imagen, dando cuenta que muchas veces la bebida produce víctimas fatales o pacientes con secuelas permanentes.

El médico expresó que de 600 ingresos anuales, la mayoría de los protagonistas de los incidentes viales tienen como víctimas a jóvenes.

El equipo preocupado por la gente

Actualmente la Terapia Intensiva está compuesta por 12 médicos intensivistas, enfermeros, fisioterapeutas y personal de servicio. Todos ellos llamaron a la comunidad a conducir de manera responsable, no conducir si se ingirió alcohol, si no bebió igualmente conducir a baja velocidad, no usar celular mientras se maneja, y si se es conductor de motocicleta, utilizar el casco. Solicitaron a las autoridades intensificar los controles e impulsar su cumplimiento.