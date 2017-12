Diputados del PJ denunciaron aumento desmedido en seguro de vida

El Bloque Justicialista de la Legislatura jujeña no acompañó en la tarde de ayer la sanción de varios proyectos de ley remitidos, en su gran mayoría, por el Poder Ejecutivo Provincial, al considerar que fue exiguo el tiempo que tuvieron sus miembros para analizar y debatir en comisiones las iniciativas giradas por el gobierno. Así rechazó el tratamiento y la votación a mano alzada de un proyecto que avala el aumento del monto que se les retiene a los empleados públicos en concepto de seguro de vida y cuyos fondos van a las arcas del Instituto de Seguros de Jujuy.

Fueron varios los legisladores del PJ que explicaron los motivos por el que su bloque no acompañaba la propuesta del Ejecutivo, que al ser sometida a votación terminó siendo aprobada como Ley 6057 por toda la bancada radical y sus aliados de Primero Jujuy. Alejandra Cejas, Pedro Belizán, Liliana Fellner y el presidente del justicialismo, Juan Cardozo, se encargaron de hacer notar que la iniciativa contenía varios puntos confusos, entre ellos la ecuación utilizada para aumentar de 12 pesos a 120 pesos la retención obligatoria para los agentes de la administración pública.

Fue el propio Cardozo, flamante jefe de la bancada justicialista, quien explicó que no hubo tiempo para analizar la propuesta y tampoco ningún funcionario del Ejecutivo o de la obra social provincial se acercó a la Legislatura a explicar los alcances de la misma. Además, dijo que no se anexó al expediente ni al proyecto un estudio para determinar el monto que deberá aportar compulsivamente cada afiliado al ISJ. “Acá no se escuchó en ningún momento la opinión de los empleados públicos ni de sus representantes, por lo que la iniciativa fue elaborada en forma unilateral por el gobierno”, advirtió.

“La iniciativa del gobierno debería haber llegado a la Legislatura acompañada de un informe serio y responsable que refleje la realidad, la proyección de los números y en basé a qué ecuación se determinó el aporte y el monto del beneficio en caso de fallecimiento de asegurado. Aquí no se ha justificado ni siquiera el aumento del 1000% en los aporte del empleado público en este ítem”,indicó.

En el mismo sentido, recalcó que no se puede determinar un aumento de tamaño porcentaje y sostuvo que era inadmisible avanzar en la aprobación de esta ley sin tener siguiera una explicación del funcionario del área o de la autoridad competente en el tema.

“Todo esto se da en un contexto nacional y provincial donde la clase trabajadora está sufriendo los ajustes económicos, la escalada inflacionaria y los tarifazos en distintos servicios públicos, producto de las políticas públicas del gobierno nacional”, opinó.

Cardozo hizo suyas también las palabras vertidas por sus pares justicialistas Cejas, Belizán y Fellner, quienes remarcaron que en las actuales circunstancias está claro hacia dónde van dirigidas las políticas del gobierno central, a las que avala en un todo el Ejecutivo provincial. “Los mayores costos vienen siendo asumidos por los trabajadores y los sectores de menores recursos, y ahora también van a sufrir este aumento desmedido que llegará a través del descuento por planilla”, aseguró.

Por último, dejó en claro que su Bloque no acompañaría el proyecto en cuestión, convertido a la postre en Ley, por no estar de acuerdo en la forma y los modos en que llegó la iniciativa a la Legislatura y a la manera en que se le dio tratamiento a la misma.