Maby Wells: madre a los 47

Maby Wells hoy tiene 47 años y no se le nota. Está casada desde hace mas de 8 años con su marido Gonzalo, y hace 4 meses fue mamá por segunda vez. Concebir a su último bebé no fue nada fácil. Ya se habían dados por vencidos, pero la vida les dio este regalo.

"Algo de temor hubo, algo de prurito. Hay mucho prejuicio con las edades, sobre todo para las mujeres. Todos se hacen mucho problema si tenés 20 y no fuiste mamá, si tenés 30 y no fuiste mamá, si tenés 40 y no fuiste mamá, si tenés 47 y sí fuiste mama".

"Lo que pasa es que la gente ve el resultado, pero en el medio hubo una historia. La gente tiene historias, algunas muy tristes. Yo en el medio perdí embarazos, fueron historias muy complicadas, de hecho este embarazo empezó complicado, y estoy feliz porque terminó todo bien. No teníamos muchas esperanzas y ahí Bartolome se prendió, se agarró, salió y ahí está, es un torito".

"En las redes sociales tuve que leer millones de cosas, la mayoría eran buenas pero siempre están las que ponen -y las entiendo- "estás para abuela y no para mamá". Sí, puede ser, de hecho mi mamá fue abuela a los cuarenta y pico, porque tengo hermanos mucho más grandes que yo, pero también, y gracias a Dios, podés ser mamá -yo lo fui de forma natural-, y agradezco las atenciones médicas y los adelantos de la medicina que permiten que otras mujeres pueden ser mamás a esta edad".

La conductora del noticiero de la TV Pública agregó que "más que criticar hay que agradecer un nacimiento. En mi caso y en todos hay que agradecerlo, y ser feliz, festejarlo, así tengas 25 o 40 es felicidad. Un hijo es felicidad. Y justamente cuando me pasó esto y una señora me criticó, le contesté educadamente que a mí me tocaba ahora jugar este papel de ser la mamá de Bartolomé, y que cuando Trinidad o Bartolomé me hagan abuela, lo voy a poder celebrar. Ojalá este viva y lo pueda celebrar, porque la vida es eso, es celebración, así que, hay que tomarlo con alegría y que todas las mujeres que están en tratamiento lo sigan y que sepan que se puede lograr".