Los riesgos del tampón: el caso de la modelo que perdió una pierna

Desde hace años, los fabricantes de tampones han aceptado que éstos pueden producir riesgos entre las mujeres que los usen debido a algunos componentes con los que están fabricados que pueden causar daño.

Y es que el contacto directo de este pequeño rollo de material absorbente entra en contacto directo con la vagina de la mujer y al tratarse de un órgano con membranas sensibles, cualquier alteración puede ocasionar infecciones y enfermedades.

En el caso de Lauren, los compuestos químicos del tampón le provocaron un shock tóxico, a raíz de una toxina bacteriana que puede tener incluso, consecuencias fatales.

Cuando en 2012 contrajo la infección, Lauren tuvo que padecer la amputación de su pierna derecha y recientemente informó que ahora está en riesgo de perder la derecha en la que ya presenta ulceraciones y otras heridas.

Aunque en aquella ocasión la modelo fue aconsejada para amputarse ambas piernas; sin embargo, decidió salvar su otra extremidad luchando por mantenerla sana pese a que la infección también la afecta, según contó a la revista InStyle.

No obstante, el deterioro que ha sufrido en los siguientes años no le dejan mayor opción que la amputación, ya que no hacerlo podría poner en riesgo su vida.

Hoy en día Lauren Wasser se ha convertido en una activista que lucha para que los fabricantes de tampones hagan las debidas advertencias a las mujeres sobre el uso de este tipo de productos.