"En estas fiestas regalá vida", propuso el Centro de Hemoterapia

"En estas fiestas regalá vida" es el lema de las colectas que el Centro Regional de Hemoterapia concretará en la vía pública los próximos días, a fin de que el espíritu solidario que genera la Navidad y el Año Nuevo en la comunidad, impacte en la posibilidad de donar sangre para salvar vidas.

A pesar de la importante respuesta de los jujeños, la demanda de sangre es constante en la provincia. Por este motivo, el equipo apelará a la solidaridad durante las fiestas para superar el amplio 94% de donación en Jujuy.

Aunque Jujuy cuenta con los más altos porcentajes de donación del país, la idea del centro regional es continuar concientizando a la población de que, con unos minutos de tiempo, se pueden salvar vidas, incluso, con una extracción se pueden salvar hasta tres vidas.

La responsable del área transfusional del Centro Regional de Hemoterapia, Ivonne Ruiz Huidobro, informó que este año las donaciones en la red provincial de hemoterapia ascienden al 94%, es decir que solo el 6% de donaciones es de reposición.

Las estadísticas dan cuenta de que la mayoría de los jujeños acude voluntariamente a las colectas para donar su sangre, de manera desinteresada, sin tener un familiar enfermo o sin tener un conocido que se lo haya pedido para alguien cercano.

Para tener una idea de la cantidad de personas que asisten a las campañas realizadas en las calles o instituciones, Huidobro ejemplificó que la semana pasada en la colecta realizada en la Municipalidad de la capital recibieron a más de 30 voluntarios, mientras que en la campaña realizada recientemente en Humahuaca, se acercaron más de 50 personas.

Los técnicos de hemoterapia resaltaron que el mayor porcentaje de donantes es voluntario y actúa de manera anónima, práctica que debe ser promocionada para lograr mayor frecuencia y así cubrir la necesidad de la sangre para cirugías, trasplantes, transfusiones, o en caso de accidentes o urgencias, muy frecuentes en la provincia.

Los especialistas destacaron también que la importancia de donar sangre radica en que no existe ningún producto capaz de sustituir completamente a la sangre humana, que significa vida, alimento y oxígeno para una persona.

Además, a pesar de los avances tecnológicos, la sangre no se puede fabricar. Por eso, no hay manera de conseguirla si no hay alguien que la done, y el Centro Regional del Hemoterapia es el encargado de proveer las unidades de sangre en calidad y en cantidad a todos los hospitales de la provincia.

Por estos motivos, José Guevara, responsable del área personal del Centro Regional de Hemoterapia, explicó que se priorizan siempre actividades de promoción para poder informar a la comunidad la importancias de ser donante voluntario antes de acercarse a las colectas.

Más donantes en el club “rh negativo”

Otra buena noticia para la provincia es que se incrementaron los donantes de sangre rh negativo. Desde hace tres años el Centro Regional de Hemoterapia creó el club con 200 personas, y hoy son más de 280 miembros activos que decidieron unirse.

La importancia de tener un registro de personas con este tipo de sangre es “ayudarse mutuamente”, sabiendo que es un grupo sanguíneo muy difícil de conseguir ante una situación delicada.

“Venimos trabajando con personas que vienen y se inscriben, y tenemos donantes activos y pasivos”, indicó José Guevara.

El grupo sanguíneo 0- es uno de los más complicados de conseguir, ya que tan solo es compartido por el 5% de la población. A diferencia de otros grupos, los que tienen 0- pueden donar a cualquier otro individuo, pero solo pueden recibir sangre de otras personas de su mismo grupo, lo que reduce significativamente la posibilidad de encontrar donantes compatibles.

La comunidad también puede donar médula

PROMOCIÓN / EL EQUIPO DE HEMOTERAPIA DIFUNDE CONSTANTEMENTE LA IMPORTANCIA DE SER DONANTES, ESPECIALMENTE EN LOS NIÑOS.

Además de las personas que requieren de sangre, están quienes sufren enfermedades hematológicas y necesitan un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas (CPH), conocidas comúnmente como médula ósea.

La dificultad en este tipo de intervenciones radica en la necesidad de encontrar un donante cuyo perfil genético coincida 100% con el del enfermo, por eso, cuantas más personas dejen su muestra en el registro del Incucai (que integra a la vez una red internacional) se incrementan las oportunidades de encontrar donantes para los pacientes que los requieran.

A pesar de que no muchos los saben, donar médula es sencillo. Los interesados pueden concurrir a donar sangre y en ese momento se inscriben en el registro de donantes de células hematopoyéticas.

“Nosotros cuando viene el donante de sangre, les informamos sobre la posibilidad de ser potencial donante de médula. Si la persona accede, se toma otra muestra porque debemos saber que la persona está sana y comprobar que tenga una buena red venosa”, indicó José Guevara del Centro de Hemoterapia.

La muestra de sangre es derivada al registro nacional y, de ser compatible con el perfil de alguien que necesita un trasplante, se volverá a convocar al voluntario para una nueva extracción. El procedimiento es indoloro, no conlleva riesgos de ningún tipo y ofrece la posibilidad de salvar vidas.

Cuanto más poblados los registros, mayor es la posibilidad de hallar la coincidencia inscripta en los genes que puede salvar la vida de una persona a costo cero para el donante.

En nuestra provincia hubo dos casos de donación de médula hasta el momento, el primero es un caso de una madre de Fraile Pintado, y el segundo de un hombre mayor de edad de El Carmen, que resultaron compatibles con pacientes registrados en el país.



Este miércoles en la peatonal

Explicó José Guevara que idearon una campaña en las fiestas para que el obsequio de muchas personas hacia quienes se encuentran en situación vulnerable, sea su propia sangre.

El referente del centro regional informó entonces que en la peatonal Belgrano estará instalada la carpa de donación este miércoles, desde la mañana hasta el anochecer, sitio que estará disponible para recibir donantes además del hospital “Pablo Soria”.

“Las personas que están realizando sus trámites o compras se pueden tomar 15 o 20 minutos de su tiempo para donar sangre”, indicó Guevara, quien invitó a informarse sobre la importancia de ser voluntario.

La importancia de ser donantes voluntarios

De manera constante, el Centro Regional de Hemoterapia realiza actividades de promoción para poder llegar a niños, jóvenes y adultos, y explicarles la importancia de ser donante voluntario de sangre. Incluso pusieron a disposición en sus redes el número 0388 4581516, para consultas por WhatsApp.

Todo lo desconocido es motivo de temor, por eso, muchas veces la falta de educación sobre la donación hace que las personas reciban la información distorsionada y crea desconfianza, indicaron los profesionales del centro.

Por ejemplo, algunos de los mitos que rodean a la donación de sangre es que donar engorda. Lo que es totalmente falso.

Por contraparte, donar sangre tampoco adelgaza y no debilita. No produce adicción, necesidad de seguir donando, nadie puede contagiarse de ninguna enfermedad porque todo el material es estéril y descartable de único uso y se consume en el acto de la donación.

Tampoco es cierto que hay que estar en ayunas para donar sangre. Todos los grupos sanguíneos son necesarios y el cuerpo repone casi de inmediato la sangre donada.

¿Quiénes pueden donar?

Otra información que el centro de hemoterapia difunde de manera constante son los requisitos para ser donantes. En este sentido, informaron que si se desea donar solo es necesario tener entre los 18 y 65 años y pesar más de 50 Kg.