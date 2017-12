Familiares de obreros detenidos pasarán la Nochebuena y Navidad frente al Centro Judicial

SAN PEDRO. Lanzaron además un llamado a la comunidad de San Pedro de Jujuy y de La Esperanza para que los acompañen y solicitaron a los sacerdotes que oficien la misa de Nochebuena en la plazoleta donde se realiza el acampe.

“Aquí estamos hasta que liberen a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestros hermanos, de aquí no nos vamos a mover. No somos delincuentes, no somos saqueadores, queremos a nuestros maridos, queremos a nuestra familia unida en la casa. Nuestras casas están vacías, aquí nos vamos a quedar, de aquí no nos vamos a mover hasta que ellos vuelvan, cuando lleguen de aquí los vamos a llevar a casa.”, dijo una de las señoras. Con gran dolor, indicó que los trabajadores dejaron su vida, su juventud en el ingenio y que el obrero más joven que está detenido en el penal de San Salvador de Jujuy tiene 55 años, “no estamos hablando de jóvenes, no estamos hablando de golpeadores, tienen 55 otros 60, y fueron llevados como delincuentes. No habrá fiestas para nosotros, Morales nos ha destruido la familia. Que nos escuchen todos, no nos vamos a ir de aquí, exigimos la libertad de todos los trabajadores y pedimos a la gente de buena voluntad que nos acompañe”, sostuvo.

Los familiares marcharon la noche del viernes pidiendo la libertad de los obreros detenidos y ayer se presentaron en el Centro Judicial San Pedro, donde el abogado asesor del Sindicato azucarero intentó presentar un Habeas Corpus. En el lugar, fue atendido por el fiscal de Turno José Alfredo Blanco, quien le informó que el Juez de Control no se encontraba por lo que no pudo efectuar tal presentación. Horas más tarde, vía telefónica, integrantes de la organización de Derechos Humanos que acompañan a las familias, informaron que el Habeas Corpus se había presentado en San Salvador de Jujuy.

Ayer, las familias comenzaron con el acampe en la plazoleta de los agricultores, donde sufrieron las inclemencias del tiempo, ya que un fuerte temporal se desató en San Pedro de Jujuy. Todo el reclamo está direccionado hacia el gobernador de la provincia Gerardo Morales, a quienes sindican como el responsable de la situación por la que atraviesa la familia azucarera. “Toda la culpa la tiene Gerardo Morales, el inició todo esto, la represión la mandó él, mi marido está detenido por la política sucia que el vino a traer, de aquí no nos vamos, comienza nuestra lucha” dijo otra mujer de lote El Puesto.