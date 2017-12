Holan sigue en Independiente

En la semana, Holan, de 57 años, le informó a los simpatizantes del "Rojo" que se iba por "razones de seguridad" tras el serio incidente que sufrió con Pablo "Bebote" Álvarez, líder de la barrabrava, hoy detenido.

Es más -producto de eso- la justicia le puso seguridad al técnico y a su familia, de manera preventiva.

Sin embargo, tres días más tarde -y luego de casarse- el DT cambió su decisión, pero con un detalle: trabajará con un nuevo preparador físico, Pablo Blanco, ex colaborador de Alejandro Sabella, quien reemplazará a Alejandro Kohan.

De esta manera quedó claro que la causa de su renuncia no fue el acto violento que sufrió sino la mala relación con su colaborador.

De hecho el resto del cuerpo técnico será prácticamente el mismo con el que ganó la Copa Sudamericana: con Leandro Stilitano, ayudante de campo, y Enrique Yamashita, entrenador de arqueros, como principales laderos.

Holan, hincha confeso del club y que se ganó el cariño de la gente tras el título continental que obtuvo ante Flamengo en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, tendrá cuatro objetivos en el 2018: la Recopa Sudamericana, la Copa Libertadores, la Suruga Bank y la Superliga Argentina de fútbol.

Independiente jugará la Recopa frente a Gremio, de Brasil, el 14 de febrero en Avellaneda, y el 21 en Porto Alegre.

Luego, en la Libertadores, debutará el 1 de marzo ante Deportivo Lara en Venezuela., por el Grupo 7, que además integran Corinthians de Brasil y Millonarios de Colombia.

El "Rojo" ya en el segundo semestre del 2018 se medirá con Cerezo Osaka, en Japón, por la Suruga Bank.

Y antes finalizará su participación en la Superliga el 13 de mayo, ya que del 14 de junio al 15 de julio se jugará el Mundial Rusia 2018.

Independiente, en el campeonato local, se ubica sexto con 21 puntos, nueve menos que el líder Boca Juniors (30), pero con un partido menos.

Esa sumatoria de desafíos deportivos -y la salida de Kohan- son las motivaciones que tuvo Holan para revertir su decisión.

Ya poco importa la "inseguridad", el DT le pidió disculpas a la dirigencia y admitió que tomó una decisión apresurada.

Holan firmará su contrato la próxima semana y empezará a delinear el plantel para encarar un 2018 "recargado".

En síntesis el ex DT de Defensa y Justicia cerró un 2017 extraordinario: título internacional con el club de sus amores, casamiento y continuidad al frente del plantel de Independiente.