En capital la pirotecnia se vende solamente en locales

En San Antonio, San Pedro, Palpalá, El Carmen y Libertador está prohibida. Los Bomberos no aconsejan su uso.

No hay pirotecnia segura y por eso la recomendación de la Dirección de Bomberos es que no se use. Sin embargo, sólo se prohibió en capital la venta en la vía pública y para evitarla hubo recorridos en puntos considerados en riesgo.

"La Dirección de Bomberos tiene el mensaje bien claro del cero uso de la pirotecnia", planteó Oscar Ortiz, subdirector de Bomberos, dado que costó hacer cumplir la normativa aprobada en diciembre del 2016 que prohíbe la venta en la vía pública.

Por eso ayer se dispusieron controles en las zonas consideradas estratégicas para la venta: la vieja terminal y el mercado sobre calle Dorrego; en la Feria Copacabana, Tonino, de Alto Comedero y en la calle Mejías del barrio Malvinas, donde dispusieron vehículos de prevención y autobomba, y antes se había hecho en la feria Sandoval. Los recorridos y controles incluyeron los alrededores de supermercados, todos con el objetivo de evitar que se asienten puestos de venta ambulante.

Recordó que la ordenanza municipal fue puesta en vigencia en 2016 pero costó hacerla cumplir. Ahora sólo están autorizados locales, la mayoría ubicados en la zona de la vieja terminal.

Recordó que la ley prohíbe la venta a menores de 16 años, y apunta a que el uso sea de adultos, es decir, no facilitar pirotecnia a los niños.

A la hora de comprar, el subdirector de Bomberos advirtió que deben comprar productos debidamente empaquetados y no al menudeo ya que podrían traer la mecha al descubierto y ocasionar roces entre la pólvora generando el riesgo de que se inicie tanto en el momento de transporte y en el de manipulación. Instó a tener la pirotecnia en su blíster original y con cuidado.

Pese a que este año se han aprobado varias ordenanzas que prohíben la venta de pirotenia como en: San Antonio, San Pedro, Palpalá, El Carmen y Libertador; y Perico en forma controlada, se entiende que hace falta un mensaje generalizado a nivel provincial. Y es que por ejemplo en Calilegua la Intendencia los autorizó a ubicarse a la vuelta de la plaza y en Abra Pampa en la plaza, y son muchos los riesgos.

La problemática no es menor debido a los accidentes que hasta al menos hace dos años se registraban con frecuencia a consecuencia del uso de pirotécnica, donde eran comunes las lesiones en niños.

A ello se sumó el pedido de concientización respecto a lo que las detonaciones generan en niños autistas y el malestar para los perros, con lo cual no recomendó su utilización.

Todas estas acciones que se vienen realizando tienden a evitar accidentes graves como en el caso de México y Perú, que significó 290 fallecidos. En ese lugar se había sectorizado al aire libre, y una vez que se activó una se expandió en forma cerrojo, según explicó Oscar Ortiz.