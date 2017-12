Doña Polonia se reunió con la ministra

Tal como publicara El Tribuno de Jujuy el 14 de diciembre, Polonia Mamaní finalizó sus estudios primarios a los 77 años. Zafrera desde niña, reside en Colonia San José (Tilcara).

Tras conocer su historia de superación, la ministra de Educación, Isolda Calsina, la invitó a compartir un desayuno, oportunidad en la que destacó su ejemplo.

Acompañada por un grupo de maestras y el coordinador de la Modalidad de Educación para Jóvenes y Adultos Julio Alarcón, la egresada desayunó con la ministra y en un clima de emoción y alegría, relató cómo fue su experiencia de regresar a las aulas después de muchos años de haber abandonado los estudios. La necesidad de trabajar en la zafra desde la infancia, dijo, fue el principal motivo por el que no pudo estudiar pero siempre tuvo sed de aprender.

"Para nosotros es un ejemplo a destacar y un orgullo para todos los jujeños", afirmó Calsina para subrayar que el caso de Polonia Mamaní evidencia que "el conocimiento y el aprendizaje siempre son posibles cuando uno tiene confianza y un maestro que tiene la generosidad de darlo todo". Agregó que el ejemplo de la vecina de Colonia San José, un bello pueblo de la Quebrada, "nos sirve para animar a muchas personas que por diversas circunstancias no pudieron terminar sus estudios. Es este un mensaje de esperanza en el sentido que todos podemos aprender a cualquier edad y que la cuestión está en animarse y hacerlo", sostuvo. La funcionaria escuchó atentamente las vivencias e inquietudes de las docentes, entre las que estaba la maestra Soraya Sajama, quien convenció a Polonia Mamaní para que terminara la primaria.

Con una amplia sonrisa, la egresada contó que la materia que le resultó más fácil fue Matemática y la más difícil, Lengua. "Lloraba porque no entendía pero en Matemática anduve muy bien", señaló. Cuando aprendió a escribir, lo primero que hizo fue hacer una carta a su hijo que vive en el sur, contándole que había concluido sus estudios.

"No falté ningún día a la escuela, iba con mi cuadernito y a veces me daba sueño, me parecía una tontera, pero con la ayuda de mi maestra y mis compañeros, se hizo realidad mi sueño de terminar los estudios primarios. Mi vida fue un sufrimiento por las carencias y la necesidad de trabajar desde niña en los cañaverales, tantas cosas para recordar, pero me quedo con esta realidad, terminé esta etapa y puedo leer todos los carteles especialmente cuando voy al banco y a hacer trámites", relató. Polonia pidió a los jóvenes que "no pierdan tiempo, sólo el estudio les ayudará en la vida; yo terminé esta etapa, si hay posibilidades continuo, ¿por qué no?".

Néstor Josué Condorí, responsable regional de los Centros Educativos de Terminalidad Primaria, sostuvo que había sido "una experiencia fantástica. Polonia representa el trabajo y el esfuerzo de todo un equipo docente, principalmente de la maestra que no sólo tocó la puerta del domicilio para invitarla a retomar sus estudios sino también del corazón y este es el resultado. Estamos felices porque nos recibieron a todo el equipo docente de Región II. Nos sentimos contenidos por la ministra y su cartera educativa".