Ponderan esfuerzo de los estudiantes

Veintidós alumnos de los niveles inicial, primario y secundario que completaron sus estudios en las escuelas de la Modalidad Hospitalaria y Domiciliaria dependientes del Ministerio de Educación, recibieron sus diplomas en un acto realizado en el salón auditórium del hospital materno infantil "Héctor Quintana".

La coordinadora de la modalidad, Patricia Maidana, expresó en la ceremonia el reconocimiento a toda la comunidad educativa y en especial a aquellas instituciones de origen de los alumnos, que permitieron llevar a cabo la articulación necesaria para el sostenimiento de la trayectoria educativa de los estudiantes.

También resaltó el esfuerzo de los alumnos y sus familias, quienes a pesar de estar transitando un proceso de enfermedad, salieron adelante y lograron promocionar. Son numerosas las instituciones pertenecientes a otros ministerios y entes no gubernamentales que colaboraron con el trabajo a diario, aportando desde su lugar para el bienestar de la población escolar, agregó la funcionaria. Asimismo, puso de relieve la excelente labor realizada por los docentes, el equipo técnico y personal administrativo "que pusieron lo mejor de sí para lograr que los estudiantes pudieran aprender y crecer en un marco de convivencia armónica y cuidando su salud". Maidana dijo a los egresados que "ustedes más que nadie saben que la enfermedad no es un límite; enseñar y aprender es posible, estamos orgullosos de ustedes por demostrar que cuando uno quiere puede, que por más que las circunstancias golpeen fuerte, siempre se sale adelante, que todo se logra si uno se lo propone; gracias por ser un gran ejemplo de constancia y fortaleza". "Sigan adelante, no bajen los brazos, que cuentan con las herramientas necesarias para alcanzar la meta determinada", les pidió la coordinadora. Este año, la matrícula de la modalidad llegó a 2.967 alumnos tanto en el ámbito hospitalario como en el domiciliario.