Investigarán tres nuevas detecciones en la zona de búsqueda

Las malas condiciones meteorológicas registradas en la zona de búsqueda del ARA San Juan en el Atlántico Sur impidieron en las últimas horas que avanzara la investigación de un contacto detectado ayer a 814 metros de profundidad y de otros dos que se sumaron en las últimas horas, a 700 y 500 metros de profundidad.

En un nuevo parte difundido este mediodía, la Armada Argentina informó que "debido a las malas condiciones meteorológicas en el área de operaciones" no se pudo avanzar en esa tarea, y precisó que, para hoy, "se esperan vientos de 28 a 33 nudos, aumentando por la tarde de 33 a 40 nudos", es decir de hasta 74 kilómetros por hora, lo que provocaría olas de 3 metros de altura.

Al detallar los tres nuevos contactos detectados ayer, el comunicado indicó que uno de ellos fue advertido por el ROV (vehículo operado remotamente) ruso "Panther Plus", que se encuentra a bordo del ARA Islas Malvinas, a 814 metros de profundidad.

En tanto, los otros dos fueron detectados por el destructor ARA Sarandí, uno de ellos ubicado a 500 metros de profundidad y, el otro a 700 metros.

En este sentido, el informe de la Armada detalla que esos contactos "serán identificados cuando la meteorología permita operar los ROVs".

En tanto, para hoy a la tarde está previsto que se reincorpore al operativo de búsqueda del submarino ARA San Juan -desaparecido desde el 15 de noviembre pasado con sus 44 tripulantes a bordo- el buque oceanográfico "Yantar", de la Federación Rusa.

De esta forma, serán cinco los buques que procuran localizar al ARA San Juan, dado que, además del ARA Islas Malvinas, del ARA Sarandí y del Yantar -que vuelve a sumarse esta tarde-, participan del operativo de búsqueda el ARA Puerto Argentino y el buque oceanográfico Atlantis, de los Estados Unidos.

Si bien hoy las condiciones meteorológicas resultan adversas para llevar adelante la tarea, se espera que, para mañana, los vientos disminuyan y roten hacia el sector suroeste, con olas de entre 2 y 2,5 metros de altura, consignó el parte de la Armada de este mediodía.

"La Armada Argentina y el Ministerio de Defensa mantienen el compromiso de acompañar a los familiares de los 44 tripulantes, alojándolos y asistiéndolos en todas las necesidades básicas", reiteró el comunicado.

En el parte de ayer, la Armada había informado que un contacto que había sido detectado el sábado último por el destructor ARA Sarandí a 845 metros de profundidad pertenecía a un medio tambor de una nave sumergida, no correspondiente al ARA San Juan.

En tanto, en ese mismo parte, se señalaba el hallazgo de un contacto a 814 metros de profundidad, que forma parte de los tres contactos sobre los cuales se continuará trabajando en la investigación una vez que mejores las condiciones meteorológicas en la zona de búsqueda.