Elegir la escuela o jardín, una gran responsabilidad

Cuando llega el momento de inscribir a un hijo en el colegio o de cambiarlo de institución, los padres se encuentran ante una tarea delicada y difícil al decidir entre la oferta educativa que está disposición y cuál es la institución adecuada.

La Secretaría de Gestión Educativa del Ministerio de Educación efectuó una serie de recomendaciones sobre la inscripción en los jardines de infantes, escuelas privadas o públicas.

Existen numerosas instituciones que tienen pendiente el trámite de incorporación y no están autorizadas a matricular alumnos ni a brindar clases, en este sentido, la secretaria de Gestión Educativa, Aurora Brajcich sostuvo que el establecimiento debe tener habilitación oficial y ser actualizada para luego no tener inconvenientes al momento de obtener los títulos.

"Están los establecimientos habilitados e incorporados por el Estado y se denominan instituciones públicas, éstas a su vez son de gestión estatal y provincial en su gran mayoría y nos encontramos en Jujuy con una de gestión municipal; también hay establecimientos de gestión privada y de gestión social", señaló.

Otros de los puntos importantes que suceden en algunas instituciones que no tienen habilitación, estafan o engañan a las personas.

Desde Gestión Educativa apuntaron que en estos casos se debe realizar una denuncia penal ante las autoridades que corresponde.

Es así que Brajcich aclaró que en algunos casos los responsables de las escuelas exhiben habilitaciones comerciales y del inmueble, que no tiene nada que ver con lo educativo.

En el caso de la educación privada, los papeles que se exhiben deben estar actualizados anualmente, según lo establece las normas que regulan la gestión privada y pública.

Los establecimientos privados deben anualmente actualizar la documentación, el respaldo económico, el sistema edilicio, el estado, el de seguridad y todo lo que tiene que ver con el mobiliario.

En relación a las nuevas carreras o nuevas cohortes deben estar aprobadas por una resolución ministerial que se tramita en el nivel correspondiente del Ministerio de Educación.

La funcionaria explicó que "hay distintas realidades en algunas instituciones que tienen una resolución de aprobación y no entregan los títulos. Las personas afectadas -advirtió- deben informar al Ministerio de Educación y hacer las denuncias correspondientes".

Algunas escuelas cobran la tramitación y entrega de los certificados o títulos en algunos casos con montos muy elevados. En el caso de un instituto no puede, si estuvo autorizado y en orden, demorar la entrega de la titulación a un egresado.

Emisión de títulos

Los cartones oficiales para la emisión de los títulos son entregados por el área de Registro de Títulos, Legalizaciones, Certificaciones de Estudios y Equivalencias de forma gratuita, es decir que no significa ninguna erogación especial y particular para la institución y menos para el egresado; hay instituciones que no entregan el título porque verdaderamente no tienen habilitación.

Cada una de las regiones educativas cuentan con jefes regionales administrativos en donde los interesados pueden recurrir allí para poder contar con la información necesaria y recibir la atención correspondiente.

A su vez ellos son los encargados de analizar y canalizar la información que los interesados necesitan en toda la provincia.

La Dirección de Nivel Superior cuenta con la información de las instituciones que tienen las cohortes y carreras aprobadas y en el área de Gestión Privada y Social.

Además cuentan con todas las instituciones que están habilitadas y en condiciones de iniciar o desarrollar algunas carreras.

DOCENTES Y DIRECTIVOS / SE CAPACITARON PARA FORTALECER LA INFORMACIÓN EDUCATIVA A TRAVÉS DE SINIDE.

Sistema educativo

En el auditórium del Ministerio de Salud se presentó recientemente el Sistema Integral de Información Digitalizada Educativa (Sinide) que tiene como fin la nominalización de los alumnos y estudiantes de la gestión estatal y privada tanto en ámbito urbano como rural.

Alrededor de 150 docentes y directivos de la provincia fueron capacitados en los procesos de carga de información de notas por trimestre y bimestre, correspondientes a los niveles primarios y secundarios.

Los puntos que abordaron fueron la visualización de datos del Sistema Legajo Único de Alumnos y cómo el Sinide va a lograr nuclear la información nominalizada de todos los estudiantes de la provincia.

Además, conocer cuáles son las escuelas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y la detección de las aéreas de aprendizaje que generan mayores dificultades en los estudiantes.

En tanto la directora nacional de Información y Estadística Educativa, Ana Copes, señaló que se estima que para el 2018 a través del sistema de Sinide los estudiantes podrán acceder a la constancia de alumno regular, analítico y el título de la institución.

“Hubo una buena recepción por parte de los docentes y directivos, se puede ver que se está trabajando muy bien desde el área de estadísticas del Ministerio de Jujuy”, indicó Copes.

Por su parte, la directora de Planificación, Evaluación e Información Educativa, Vanessa Humacata, destacó que Sinide es una herramienta importante para los directivos y ayuda en el seguimiento de las trayectorias y planificación de notas de los alumnos.

Tomando como dato de la provincia jujeña explicó que de cada 10 chicos que ingresan al sistema de educación secundaria, sólo se egresan 5, es decir que los otros 5 alumnos quedan en el camino.

“Las escuelas secundarias de la Puna se encuentran en mayor vulnerabilidad, es muy importante trabajar en ello”, concluyó Humacata.

Jardín o niñera

El gran dilema que tienen algunas madres cuando se reincorporan al trabajo después de la licencia por maternidad o falta de tiempo para organizarse con tareas, es con quién dejar a su pequeño hijo, para esto existen dos alternativas, niñera o jardín maternal.

Al contratar una niñera deben cerciorarse de que sea una persona que esté preparada, para que le pueda brindar la estimulación que necesita en la etapa de su desarrollo, de excelentes referencias y el tiempo para darle la atención.

La otra alternativa es enviar a los hijos a un jardín maternal. Algunos padres deciden por esta opción, buscando la sociabilización de su hijo, la garantía de que las personas a cargo sean maestras capacitadas que saben qué actividades y estímulos proporcionarles. En el jardín, el niño aprenden a compartir juguetes, normas sociales que influyen en su buen comportamiento, el desarrollo de habilidades sociales, motoras y emocionales.

Nuevas salas en las cinco regiones

En 2016 se crearon 48 salas de 3, 4 y 5 años en escuelas de las cinco regiones de la provincia, beneficiando a 117 docentes y 4.112 niños en el nivel inicial.

En 2017 se crearon hasta el momento 43 salas de 3, 4 y 5 años en todas las regiones de la provincia.

Un informe oficial puso de relieve que se beneficiaron a 96 docentes y 4.482 niños del nivel inicial de Humahuaca, Tilcara, Abra Pampa, capital, Palpalá, San Pedro y Libertador General San Martín.

TILCARA / SE REGISTRÓ UNA AMPLIA DEMANDA EN EL JIN QUEBRADEÑO Y LOS PADRES DEBIERON REALIZAR LARGAS COLAS.

Alta demanda por inscripción

Semanas atrás, más de un centenar de padres acamparon para poder inscribir a sus hijos en la única institución que cuenta con el Jardín de Infantes Integral Nº 1 “Niño Jesús”, que cuenta con salas de 3 y 4 años de la localidad de Fraile Pintado.

Además pidieron a las autoridades gubernamentales que se culmine con la obra de construcción de dos nuevas aulas, que figuran como concluidas y que a la vez beneficiaría a con más cupos para los niños.

Desde la dirección del establecimiento aseguraron que las obras figuran como terminadas pero que aún resta más de un 30 % y lo no garantizaron la conclusión de las aulas terminadas antes del inicio del ciclo lectivo 2018.

Por otro lado, en Tilcara, hubo grande colas de madres esperando turno para inscribir a sus hijos en el JIN que funciona en la escuela “Sarmiento”, del turno mañana.

Las preinscripciones ya se habían abierto para quienes tuvieran hermanos mayores en la institución.