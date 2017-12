“No existe ningún motivo para que aumente la carne”

-Recorriendo Jujuy y tomando contacto con autoridades de gobierno…

-Sabemos que tienen algunas dificultades en algunas plantas frigoríficas. Nos hemos reunido con autoridades de Producción y de Medio Ambiente, específicamente por los inconvenientes que está teniendo Proyajo. Es preocupante sobre todo para Perico porque hay 50 familias trabajando, más una serie de carniceros y matarifes que faenan su hacienda ahí. Afortunadamente tuvimos una excelente reunión. Me parece que se va a probar el plan de trabajo que la Provincia quiere que realice Proyajo. Una vez aprobado ésto tendrá la habilitación para el año 2018, que es lo que necesita la empresa para calmar la ansiedad y la angustia de los trabajadores y de todos aquellos que operan con ese frigorífico.

-¿En general, cómo está la situación del sector?

- Este año todos los números son positivos, es decir que aumentó la faena, el consumo y las exportaciones, cosa que no ocurría desde hace mucho tiempo. A partir de mediados del 2015, cuando el productor agropecuario empezó a entrever que podía haber un cambio de signo político, empezó a apostar por la ganadería e intentar recuperar las 12 millones de cabezas que se perdieron en el siglo anterior. Esto generó una suerte de euforia. Se retuvieron vientres, quiero decir que el productor decidió quedarse con la maquinita de fabricar terneros. Esto hizo que en el 2016 tuviéramos 1 millón 300 mil terneros más que recién aparecen en el mercado en el 2017.

-Los números hoy marcan una realidad distinta…

-Esto es un proceso biológico. Hay que quedarse con la ternera, hay que preñarla, es decir que pasa mucho tiempo desde que un productor toma una decisión hasta que se ve el resultado de la misma y apareció en el 2017 con un aumento de la oferta del 10%. Aumentó la faena el 10%; el consumo aumentó casi el 8% (el consumo per cápita) y con una ventaja muy fuerte sobre todo para los consumidores, ya que la carne en el último año aumentó entre el 11 y 12 % mientras que la inflación fue del 23%. Es decir, esto es lo que genera el aumento del consumo per cápita. En realidad hoy estamos en 68 kilogramos, que es uno de los mayores consumos de los últimos 10 años.

-Unos de los reclamos históricos fue el de los productores por la disparidad de precios entre lo que se paga en pie y lo que se ve en góndolas…

-Me parece que algunos productores no entienden cómo es el negocio. Porque cuando uno paga hoy $30 o $35 por kilogramo de novillo, está comprando en realidad el 58% de esos pesos en carne. Ya es casi la mitad. Entonces ese novillo lo está pagado prácticamente $70 pesos, porque ahí hay cuero, sangre, bosta, menudencias. El productor se queja y dice: “¿cómo si yo recibo $35, en góndola termino pagando $120?”, pero no tiene en cuenta que en realidad cuando uno va a comprar ganado en pie, compra un kilo de novillo pero está llevándose solo 580 gramos de carne en el mejor de los casos.

-¿El gobierno está acompañando con políticas al sector?

-Tengo 35 años en el sector y es la primera vez en la historia que un presidente de la Nación reúne al sector. Estos años ya nos recibió cinco veces. Es absolutamente inédito. Recibió cinco veces a la mesa de ganado y carne donde hay 27 entidades de producción, consignatarios, las razas, cámara de la industria frigoríficas, los pollos y el cerdo. Esto es una demostración muy clara de que Macri piensa que el sector donde la evasión es muy importante y que hay que evitarla y eliminarla.

-¿De que manera se blanquea?

-Se está trabajando desde marzo en un sistema propuesto, negociado y conversado entre la Industria y el Ministerio de Agroindustria a través de la Sub Secretaría de Control Comercial Agropecuario. Ahí consensuamos armar un sistema de pago a cuenta, que es toda la hacienda que entra a un frigorífico debe entrar bloqueada. Entra al corral y está bloqueada hasta que el titular de faena paga un volante electrónico de pago (Vepo) con un pago a cuenta del IVA de estos animales. Esto ha generado que en principio hubieran aumento en la recaudación del 120 a 150%, tiene fallas todavía el sistema, tiene errores, hay fallas en sistemas informáticos y muy complejos realmente. Analicemos que hay 11 millones de cabezas que se faenan por año. Hay 450 frigoríficos y hay casi 220 mil productores. Entonces no es una cosa muy sencilla,.

-Ustedes tenían un reclamo específicamente contra las cooperativas…

-Exactamente. Eso es un invento del kirchnerismo, desvirtuado por los operadores inescrupulosos. Cualquier matarife se juntaba con otros cinco y armaban cooperativas, y a partir de ahí no pagaban Ingresos Brutos, ni cargas sociales, porque como son operarios que forman parte de la cooperativa son cuentapropistas. Hubo cooperativas que ni la luz pagaban y seguimos con esos reclamos, se han cerrado algunas cooperativas emblemáticas, pero hay otras que todavía siguen funcionando con ventajas que todavía son muy difíciles de alcanzar, es decir que convierten a la competencia comercial en desleal y despareja.

-Por ahí se habló de importación de carne de países como Uruguay y Brasil…¿Cómo toman eso?.

-Importaciones de carne prácticamente en la Argentina no hay. Se habló en un momento que había importaciones de carne en Uruguay, siempre hubo en la zona litoraleña. El asado excedente de Uruguay siempre llegó a la Argentina pero para que te des una idea deben entrar 20, 30 mil toneladas. La Argentina produce 2 millones 700 mil toneladas, es una gota en el mar, no tiene ninguna incidencia. Lo mismo se habló de que se iba a importar carne brasileña, no tiene precio, no hay posibilidad, no hay calidad entre los brasileños y la nuestra.

-¿Respecto a las importaciones?

-Las importaciones habían llegado a límites realmente bajísimos. Argentina en el 2005 era el tercer exportador de carne en el mundo. En el 2015 fue el décimo tercer exportador de carne del mundo con 180 mil toneladas. En el 2016 mejoraron un poquito, se fueron a 210, 212 mil toneladas y este año tal vez lleguemos a las 300 mil,prácticamente es el 40 % de aumento de las exportaciones. Por eso te decía que lo que empezó a ocurrir a mediados del 2015 se empieza a ver ahora con ese aumento de producción, aumento de consumo y exportaciones.

-¿Los consumidores deben esperar más aumentos en el precio de la carne?

No. Si aumentan las carnes para estas fiestas es porque el comercializador se está quedando con la plata del consumidor. No hay ningún motivo. En los últimos dos meses el precio del ganado cayó 2 pesos en pié, asi que no hay ningún motivo para que aumente.