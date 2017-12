"Hay muchas fobias o pánicos que son inspirados por el demonio"

-¿Cuál es la misión del grupo de oración?

San Pío de Pietrelcina es el inspirador de nuestro grupo de oración quien por su obras de asistencia a los enfermos y su carisma de sanación es un icono de la misericordia de Dios. Nuestro carisma es la sanación y el exorcismo. Me ha tocado constituir grupos en Italia, Canadá, México y Colombia que estamos llevando adelante este carisma, asistiendo a la gente en sus diversas necesidades.

Nuestro objetivo es inculcarles valores a las personas para que sean cada vez mejor y asistan siempre al prójimo, que sean solidarios con los demás. Pero la misión principal son dos: sanación y exorcismo.

-¿Qué se entiende por exorcismo?

El exorcismo es expulsar al demonio del cuerpo de una persona o de un hogar. Hay posesiones en las personas, tanto chicos como grandes, donde el demonio entra en posesión por brujería o maldiciones que le hacen o algunas veces por practicar ritos de ocultismo porque van a chamanes. Hoy por hoy hay muchos cultos, los cuales le insertan espíritus a la gente que después empiezan a actuar en las personas haciéndolas cambiar de vida, manifestándose de diversas maneras en su carácter como la tristeza, la melancolía o tendencias al suicidio, a las adicciones como el alcohol y la droga. Algo que es muy común es el tema de ir a los chamanes por situaciones sentimentales. Sucede que las personas se enamoran de manera enfermiza y van a los brujos para hacer amarres u otras cosas y después esclavizan a esa persona, haciéndola infeliz porque la quitan de su ámbito, de su familia.

También hay muchas fobias o pánicos que son inspirados por el mismo demonio y esa es nuestra misión, que a través de la oración la gente empiece a caminar hacia esa libertad que es la que Dios nos da.

En mi experiencia me ha tocado luchar con entidades que la misma gente convoca. Me tocó asistir a personas que tenían perturbaciones en su casa porque sentían ruidos. En estos casos, incide mucho el trabajo de brujería o de maldición que algunas personas hacen contra otra para buscar hacerles daño. Aquí se piensa en que el fin justifica los medios, no nos importa si utilizamos algo bueno o malo para lograr nuestro objetivo y eso es algo que está muy mal.

Por eso, nosotros concientizamos mucho el tema de no recurrir a brujos o chamanes, de estar seguro de la religión y no dejarse seducir por movimientos que en muchos casos son satánicos porque terminan adorando a Lucifer.

-Entonces ¿está confirmando que el demonio existe?

Siempre existió. ¿Cuál era la misión que tuvo Dios? Sanar a los enfermos y expulsar al demonio. O sea, nuestra tarea es contrarrestar estos males que entraron a través del pecado original.

-¿Cómo se manifiesta una posesión?

Tiene cuatro puntos. Primero, la persona poseída puede tener una fuerza tremenda y muchas veces la tenemos que agarrar entre cuatro y cinco. Además suele estar fuera de sí, cambia la voz, dice cosas que no son propias de ella pero cuando la persona vuelve en sí, no se acuerda nada de lo que ha pasado. Muchas veces la gente piensa que esto es una cuestión psíquica, de sugestión y no es así, las posesiones no están vinculadas a una enfermedad ni nada porque va mucho más allá de eso.

Otra manifestación es que tiene mucho conocimiento del pasado, cosas que la persona nunca vivió pero que cuando está poseída, las manifiesta. Y el cuarto punto es la aversión a todo lo sagrado, es decir que no quiere ver cruces, rosarios, el agua bendita le quema al igual que el aceite y la sal si está bendecido, e incluso tiene aversión a las mismas personas que oran.

Esto es peligroso porque muchas veces lleva a que la gente tenga comportamientos autodestructivos, suicidios o cortarse. Nosotros tuvimos muchos casos de gente que tiene tendencia suicida pero no tienen ningún motivo para hacerlo y eso puede estar impulsado por una posesión. Hemos visto numerosos casos de posesión pero gracias a la oración y a la eucaristía, muchos de los casos han ido saliendo de la situación de opresión que estaban viviendo y que era todos los días. Eso nos ha alentado a estar cada vez más cerca del Señor y seguir en este trabajo.

-¿Esto está reconocido por la Iglesia Católica?

Yo era vicario de la Catedral y tuve muchos conflictos por este tema. Pero puedo decir que con mis propios ojos, ví gente que se salvó y se liberó. Sé que dentro del ámbito de mi comunidad muchos no creen, rechazan o niegan directamente. Sin embargo hay muchos sacerdotes que se están dedicando a este tema, incluso yo no fui el primero en Jujuy.

-También las personas en general no creen...

La gente como no sabe, niega. Y nosotros estamos ante una sociedad muy negadora de una realidad que al fin y al cabo, no es invento. El demonio es algo que la Iglesia siempre ha reconocido y es la lucha continua que tiene el cristiano para poder salvarse porque la gracia de Dios nos quiere ver libre. Nuestro énfasis es que la gente vuelva a encontrar la gracia porque hay mucha gente que está alejada de la Iglesia, muy alejada de Dios, de los mandamientos. También hoy en día, muchos están metidos en la New Age que es un movimiento pseudo religioso que ha unido valores de las distintas religiones y las mezcló para hacerla más atractiva, entonces mucha gente se confunde. También las prácticas como el yoga, reiki, vienen de esas situaciones, que cada vez nos enfrían de nuestra relación con Dios.

-¿Cuál sería el mensaje?

Me gustaría que la gente, con la misma fuerza con la que se acerca a los chamanes o a los nuevos movimientos, trate de acercarse a Dios.

Todos tenemos sed de lo sobrenatural y muchas veces la curiosidad te lleva esto porque hay nostalgia de Dios en nuestros corazones, por eso lo buscamos en otro lado. Pero le pido a la gente que lo busque en sus corazones, en la oración, yendo a misa, que se adentren al encuentro con el Señor de manera permanente y principalmente que busquen la reconciliación sobre todo con su pasado, con su historia, con la Iglesia, para que de esta manera encuentren la sanación.