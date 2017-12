La capital sigue siendo la 2da ciudad con más ferias

El informe de la Came arrojó como resultado que San Salvador de Jujuy posee 25 espacios que albergan a 1.250 puestos en total. La prevalencia de las ferias tiene un fuerte arraigo cultural y además son producto de los altos niveles de desempleo en la región.

Las ferias en nuestra región forman parte de la identidad cultural y además son producto de una economía débil que no genera puestos de trabajo en blanco. Ante esta situación mucha familias emprenden el desafío de vender productos que ellos fabrican o revender productos industrializados, en las calles o en lugares comunes, como las ferias, que suelen estar fuera la normalización requerida.

Algunos lo hacen en menor escala y como estrategia de supervivencia y otros con locales más importantes son generadores de puestos de trabajo, aunque casi todos, en negro.

En la capital jujeña, las autoridades comunales buscan combatir la ferias ilegales hace mucho tiempo y proporcionan opciones para el registro y el cumplimiento tributario que le permita a los vendedores continuar con su actividad económica.

Sin embargo, pese al incremento de controles no se ha logrado disminuir los más de 1.200 puestos de ventas, fuera de regulación, que se ubican en diferentes puntos de la ciudad.

Las ferias representan un importante movimiento para la economía local por el nivel de recaudación que mensualmente y por la cantidad de puestos de trabajo que generan, sin embargo la mayoría de ellas funciona fuera de la normativa comercial.

En este sentido, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Came realizó un relevamiento del comercio ilegal en el país, en el ubicó a la capital jujeña como la segunda ciudad con más ferias o como el organismo las denomina "saladitas". En primer lugar se encuentra la Ciudad de Buenos Aires, San Salvador de Jujuy, los partidos de Moreno y La Matanza en el Gran Buenos Aires y San Miguel de Tucumán, lideraron el ranking de las cinco ciudades con mayor cantidad de saladitas en noviembre.

La Ciudad de Buenos Aires continuó siendo la localidad del país con mayor concentración de Saladitas. Funcionan 124 predios con 8.700 puestos de venta. Como dato positivo, la cantidad de Saladitas se mantuvo constante, tras venir creciendo sistemáticamente desde 2010. La ciudad lentamente va ordenando algunos predios, buscando formalizar a los puesteros.

La segunda ciudad donde más abundan los formatos tipo "saladitas" es San Salvador de Jujuy, con 25 de estos establecimientos que albergan a 1.250 puestos en total. Los predios que están en la zona céntrica abren todos los días y el resto lo hacen lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo. Came asegura que aunque los controles al comercio ilegal se incrementaron en muchas ciudades, sigue creciendo la cantidad de vendedores informales.

En noviembre se detectaron 91.530 puestos entre saladitas y manteros en la vía pública en 500 ciudades, 3,1 % más que en la medición anterior.

En provincias cercanas a Paraguay y Bolivia, como lo es el caso de Jujuy, muchos vendedores migraron esos países, donde los costos les resultan más convenientes y captan a la inmensa cantidad de público argentino que cruza a comprar a esos mercados. Eso redujo la cantidad de saladitas y puestos en algunas ciudades. Un ejemplo fue la ciudad de Clorinda, en Formosa, y lo mismo sucede en Jujuy y Misiones, asegura Came.

El ranking de las ciudades con más ferias

La Ciudad de Buenos Aires, San Salvador de Jujuy, los partidos de Moreno y La Matanza en el Gran Buenos Aires y San Miguel de Tucumán, lideraron el ranking, según el informe de Came, en el ultimo trimestre del año.

La Ciudad de Buenos Aires continuó siendo la localidad con mayor concentración de "saladitas". Funcionan 124 predios con 8.700 puestos. Como dato positivo, la cantidad de ferias fue constante, tras su crecimiento sistemático desde 2010. La ciudad lentamente va ordenando algunos predios, buscando formalizar a los puesteros.

Mientras que la capital jujeña se registraron 25 de estos establecimientos que contienen a 1.250 puestos en total. Came considera que los controles en la ciudad son muy insuficientes.

El partido de Moreno, en Gran Buenos Aires, con 23 predios que albergan 1.150 puestos dentro. Son ferias que suelen abrir entre 3 y 4 días a la semana. El partido de la Matanza, en el Gran Buenos Aires, con 18 predios que albergan 2.580 puestos dentro.

San Miguel de Tucumán, con 18 predios que albergan 2.844 puestos dentro. Un caso a destacar es la ciudad de Córdoba, que a lo largo de este año fue regularizando sus "saladitas". En la actualidad cuenta con 17 ferias, internadas reguladas por el municipio, y cuyos vendedores cumplen con sus obligaciones fiscales.

Otras ciudades comprometidas por la penetración de la informalidad, teniendo en cuenta la cantidad de habitantes por cada puesto, son las localizadas en zonas de frontera como El Dorado en Misiones, con 1 puesto de venta ilegal cada 24 habitantes (puesto 2 del ranking), Las Breñas en Chaco con 1 puesto cada 26 habitantes (puesto 3 del ranking) vendiéndose mucha mercadería ingresada de Bolivia y Paraguay; y Perico en Jujuy con 1 puesto ilegal cada 33 habitantes (puesto 4).

Reordenamiento del espacio público en la capital

INFORMALIDAD/ LOS VENDEDORES EN LAS CALLES SON SU REPRESENTANTE.

Desde hace mucho tiempo atrás, el municipio de la capital jujeña lleva adelante el plan de reorganización del espacio público que incluye la eliminación o traslado de ferias callejeras. La zona de mayor conflicto en la ciudad fue la terminal vieja, donde los vendedores resistieron su desalojo y reubicación. algunos de ellos fueron ubicados en e espacio comercial Big Mall, sobre avenida Éxodo. Otros se convirtieron en vendedores ambulantes.

La Subsecretaría de Fiscalización y Control de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad realiza operativos de control y decomiso de elementos como indumentaria y cds periódicamente.

El pasado 1 de diciembre el municipio capitalino entregó -a vendedores ambulantes registrados- obleas que los habilitan como tal dentro del espacio público. En esa oportunidad, funcionarios resaltaron que la ordenanza que aplica "buscaba organizarlos, compartir la ciudad, porque tiene espacios que son comunes, dejando liberados los que son para quienes transitan con dificultad".

El objetivo de las obleas es permitir que las personas sigan desarrollando su actividad, llevando un ingreso digno a su casa, pero de manera organizada. En este contexto el secretario de Gobierno, Gastón Millón, afirmó que la intención no era erradicar a los vendedores ambulantes, sino organizarlos y legalizarlos, porque "esto hace a su modo de vida, para que puedan llegar a tener un permiso que los habilite".

Entre los aspectos para tener en cuenta son las medidas de 1,20 x 0,60m, prohibido el uso de sombrillas, reemplazables por un carro de 1,20x 0,60m con toldo que no exceda las medidas estipuladas. Venta de acuerdo al rubro indicado o la instalación fuera del radio previsto. Caso contrario serán pasibles de multas establecidas. Todas estas características están basadas en la mejora de la metodología de control respetando el trabajo del vendedor y el uso de la vía pública de acuerdo a lo establecido.

La norma restrige los horarios de venta o reubica a los vendedores en sectores autorizados para tal fin, con el propósito de garantizar la libre circulación del resto de los habitantes de la ciudad.

Redes sociales y la informalidad

Según el estudio de Came, todas las ciudades relevadas, tengan o no manteros y "saladitas", mostraron en noviembre su fuerte preocupación por el incremento de la venta particular, aprovechando la difusión que se puede lograr a través de las redes sociales.

Si bien las dos modalidades más frecuentes de venta ilegal son los manteros y puesteros en "saladitas", hay otros formatos que generan preocupación al comercio formal. Al tradicional vendedor ambulante, que fue posiblemente una de las primeras formas de venta informal callejera, se suman en forma creciente los vendedores que aprovechan las redes sociales como Facebook o WhatsApp para concretar ventas en negro, que tienen una gran receptividad en los compradores los precios convenientes que ofrecen.

Ya no se trata sólo de la venta ambulante, casa por casa o en oficinas, sino de vendedores que van armando su cartera de clientes a través de Internet. Lo hacen, en general, con mercadería que compran en ferias, o que traen desde Chile, Paraguay, Bolivia, China o Estados Unidos. Lo mismo ocurre con las ferias garaje, las tradicionales ferias americanas, o la venta de ropa usada que se convirtió también en una modalidad frecuente.

Otra situación relevada, que en las ferias artesanales se combinan artesanías con reventa de productos típicos de "saladitas". Hay muchas ciudades del país donde, si bien no hay "saladitas" ni manteros, abundan los vendedores ambulantes o a domicilio. En algunas ciudades no hay "saladitas" tal como se las conoce, pero sí se está expandiendo un formato similar: locales que agrupan a varios vendedores.

En la provincia, en las redes sociales se pueden encontrar grupos de venta de los mas variados con una cantidad importante de integrantes que llegan a los 50 mil usuarios, los más populares. A diario se publican infinidad de artículos nuevos y usados. La exterminal suele ser el espacio más concurrido para concretar las ventas.

De esta forma se puede ver cómo el comercio informal toma diferentes formas para seguir creciendo.