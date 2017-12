River entre los diez mejores del mundo

River finalizará este 2017 como el mejor equipo argentino y uno de los diez mejores del mundo. Esto se desprende del listado que publicó el World Club Ranking con los mejores clubes del planeta.

Luego de haber alcanzado las semifinales de la Copa Libertadores y haberse consagrado en la Copa Argentina, el "millonario" terminó en la octava posición, muy lejos del rival de toda la vida, Boca Juniors, que se ubicó en la posición 28.

Real Madrid, Barcelona y Atlético Madrid son los tres clubes españoles que ocupan el podio, mientras que Independiente (11º), San Lorenzo (12º), Lanús (34º), Racing (36º), Atlético Tucumán (38º), Estudiantes (42º), Godoy Cruz (45º), los otros equipos argentinos entre los 50 mejores. En lo que respecta a los entrenadores, Diego Simeone (Atlético Madrid), Marcelo Gallardo (River), Eduardo Berizzo (Sevilla) y Ariel Holan (Independiente) son los argentinos que figuran entre los diez mejores.

La conformación del ranking se calcula a partir de un puntaje que asigna el sitio por las unidades que cosecha cada club en las competencias en las que participa; cada una de las mismas tiene una valoración de acuerdo a competitividad e importancia. Es similar al método que utiliza la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) y tiene en cuenta los resultados en las últimas 52 semanas.

En la mira del América

A River le surgió un competidor por el delantero Lucas Pratto, la obsesión de Marcelo Gallardo, ya que América de México está dispuesto a hacer una oferta formal por él.

Según se supo de fuentes cercanas a la institución azteca, hubo charlas durante todo el fin de semana y en los próximos días, América realizará una propuesta a San Pablo, dueño de la mitad de su pase en sociedad con Atlético Mineiro.

River se mostró dispuesto a pagar cerca de diez millones de dólares por el futbolista, pero la oferta formal nunca fue efectuada.

Si bien América es un club con mayor poderío económico, desde el entorno del exdelantero de Boca reconocen como un aspecto clave la necesidad de estar en Argentina.

Es que Pratto está separado de su última pareja y tiene una hija que desea ver, por lo que estar en su país le brindaría esa posibilidad.

A través de su presidente, San Pablo se mostró abierto a una negociación, pero la aparición en escena de América podría generar una puja entre ambos clubes que signifique un mayor dinero por su pase.

La obsesión de Gallardo

Ya no es novedad que Pratto es la obsesión de Marcelo Gallardo para este 2018, ya que es el primer nombre que surgió una vez que Rodolfo D' Onofrio logró la reelección como presidente del "millonario".

Hace un año, San Pablo le había abonado a Atlético Mineiro unos seis millones de dólares por el 50 por ciento del pase de Pratto y, desde luego, el equipo paulista tiene la intención de recuperar buena parte de la inversión.

"Si River pretende negociar, será cuestión de que llamen a San Pablo y negocien. Yo respeto mucho al club, no puedo decir que me quiero ir, pero obviamente seduce que River me quiera contratar. Ya es una cuestión de los clubes y no mía", había dicho el jugador, de 29 años.

El exgoleador de Vélez Sarfield, además de sus cuestiones personales, espera tener un buen semestre y recuperar las chances de volver a vestir la camiseta de la selección.