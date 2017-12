Polémica: le concedieron prisión domiciliaria a Miguel Etchecolatz

El Tribunal Oral Federal (TOF) 6 concedió hoy el beneficio de la prisión domiciliaria al ex director de investigaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires Miguel Etchecolatz, quien tiene seis condenas por la comisión de delitos de lesa humanidad.

Los jueces que integran el TOF 6 -José Sobrino, Julio Panelo y Fernando Canero- determinaron que el arresto domiciliario se lleve a cabo en Mar del Plata, "en el inmueble ubicado en la calle Nuevo Boulevard del Bosque, entre Guaraníes y Tobas, en el Bosque Peralta Ramos" de la ciudad balnearia.

Los magistrados concedieron el beneficio al multicondenado represor de 88 años por su avanzada edad pero también por su deteriorado estado de salud, según indicaron en un fallo de 28 páginas.

"Suficientemente ilustrativos resultan a esta altura los informes enunciados, corroborándose de las circunstancias expuestas la existencia de un delicado

cuadro de salud por parte de Etchecolatz que amerita el otorgamiento del beneficio solicitado", sostuvieron los jueces.

"Resulta claro que, más allá de la cronicidad de las patologías que padece el nombrado, con el transcurso del tiempo se ha venido presentando una situación de progresivo deterioro de su salud y estado clínico general", agregaron.

Como jefe de Investigaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura militar, Etchecolatz fue mano derecha del también siniestro represor Ramón Camps.

Jefe de centros clandestinos de detención, Etchecolatz fue condenado, entre otros delitos, por el robo de bebés, asesinatos, torturas, secuestros y desapariciones.

En su fallo, los magistrados indicaron que "los graves delitos por los que está siendo actualmente juzgado el imputado en esta sede y el rol que habría cumplido en los hechos, no autorizan a éste Tribunal ´per se´ a desoír las garantías impuestas por nuestra Constitución Nacional y diversos instrumentos internacionales que han sido incorporados a ésta".

Los jueces del TOF 6 repasaron las otras causas por delitos de lesa humanidad contra Etchecolatz y resaltaron que en todas recibió el beneficio de la prisión domiciliaria, aunque aclararon que la medida dispuesta hoy podrá ser efectiva "siempre y cuando no se encuentre detenido con prisión efectiva a disposición de otro órgano jurisdiccional".

Fuentes judiciales informaron a Télam que la prisión domiciliaria conseguida hoy era "la que le faltaba" a Etchecolaz para que finalmente ese beneficio se hiciera efectivo, por lo que sostuvieron que será llevado a su casa cuando lo disponga el Servicio Penitenciario.

Durante su reclusión domiciliaria Etchecolatz solo podrá salir "en forma excepcional por razones de urgencia médica, debiendo acreditar dicha circunstancia" ante el TOF 6 "a la mayor brevedad", dispusieron los jueces.

Los magistrados además recordaron que tiene prohibida la "tenencia de armas de cualquier tipo en el domicilio consignado para cumplir el arresto".