Fuerte debut de Cristina Kirchner como senadora

La senadora cruzó a Michetti y rechazó su desafuero en la Cámara. Además afirmó “a mi no me gusta su Gobierno”.Dijo que su trabajo como oposición en el Congreso será “discutir todo” porque para eso “me votaron”.

La senadora nacional Cristina Kirchner denunció ayer que existe un intento de "avasallar la representación institucional parlamentaria" y responsabilizó al Gobierno nacional por "utilizar a la Justicia para perseguir y desprestigiar opositores", al plantear, en su debut como senadora, una cuestión de privilegio para rechazar el pedido de desafuero en su contra, que aún no trató el Senado.

Kirchner pidió el uso de la palabra en la apertura de la sesión en la que se debate el Presupuesto 2018 para denunciar la "utilización del disparate de una causa absolutamente ridícula para afectar la representación política institucional", en alusión a la causa en la que fue imputada por traición a la Patria por el juez federal Claudio Bonadio por su presunta participación en el encubrimiento del atentado a la Amia.

En su debut como senadora, luego de dos ausencias consecutivas en la Comisión de Presupuesto que integra, la senadora por Unidad Ciudadana hizo uso de la palabra por casi media hora, pese a que la vicepresidenta Gabriela Michetti le pidió en dos oportunidades que respetara el tiempo reglamentario, y personalizó su discurso hacia la presidenta del Senado, en quien focalizó sus reclamos hacia el Gobierno nacional.

"Es notable cómo su gobierno públicamente dice qué tipo de oposición quieren. Es posible que a usted y al Presidente (Mauricio Macri) no le guste el tipo de oposición que haremos. A mí no me gusta el gobierno que ustedes hacen y no por eso voy a pretender que se vaya", sostuvo Kirchner, quien acusó a la administración de Cambiemos de pretender "oposiciones de diseño".

Cuando la vicepresidente le recordó que su tiempo de exposición estaba terminando, la exmandataria le pidió que le otorgara más minutos e ironizó con las críticas que se le formularon en los últimos días por no presentarse a debatir las leyes económicas durante las dos jornadas en que se trataron en comisión.

"Tanto que reclamaban mi presencia ahora le pido 10 ó 15 minutos más para una cuestión tan importante", sostuvo en alusión a su planteo contra el pedido de desafuero, ante lo cual Michetti le respondió que en el Senado "se respetaba el reglamento".

La exmandataria accedió a redondear su exposición y volvió a arremeter contra el fallo de Bonadio al que calificó de "insólito" y afirmó que los fueros "no son de los legisladores sino que son del Parlamento".

La senadora le apuntó luego a la vicepresidente al señalar que la Justicia actuó de modo distinto con la denuncia contra la funcionaria en el caso de la firma de un memorándum el año pasado con Qatar, que involucraba fondos de la Anses, ya que la había sobreseído.

También declaró que el Gobierno nacional se "articula con los medios para provocar condenas previas sin juicio a dirigentes de la oposición".

Fernández de Kirchner también cuestionó la reforma previsional y el acuerdo del Gobierno con los gobernadores.

"Hubo mecanismos mafiosos", sostuvo en alusión a supuestas presiones de gobernadores a sus diputados para la aprobación de esa iniciativa.

Reforma tributaria del Gobierno es ley

En paralelo al Presupuesto 2018, el oficialismo consiguió sancionar anoche en el Senado la ley de reforma tributaria, con la que el Gobierno pretende reducir la presión impositiva en 1,5 puntos del PBI en un plazo de cinco años.

El proyecto obtuvo 52 votos a favor, 15 en contra y sólo una abstención, de Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino).

La iniciativa sancionada promueve una rebaja de impuestos distorsivos, como Ingresos Brutos; grava por primera vez la renta financiera; y modifica gravámenes internos, como los que alcanzan al tabaco -se fija una alícuota del 73%- y los combustibles.

No habrá cambios en el impuesto interno al vino, pero sí los habrá en las cervezas, que serán gravadas con una alícuota del 14% en el caso de las industriales, y con un 8% en el caso de las artesanales, es decir, las producidas por pymes.

Se mantuvo a su vez el actual impuesto del 4% para las gaseosas con jugo de limón, y del 8% para las analcohólicas, con o sin azúcar. El Gobierno pretendía aplicar una alícuota del 17%, pero por presión del mandatario tucumano Juan Manzur dio marcha atrás, días antes de que sea tratado en Diputados.

Las empresas no pagarán aportes patronales hasta una remuneración bruta de 12 mil pesos para 2022, en una escala que comienza el año próximo con 2.400 pesos, sigue en 2019 con 4.800 pesos, en 2020 con 7.200 pesos y en 2021 con 9.600 pesos.

Otro eje de la reforma del Ejecutivo es la exención del impuesto a las Ganancias para los inversores no residentes, salvo en el caso de Lebacs.

Para incentivar la inversión, se fijan incentivos para la reinversión de utilidades -se reduce la alícuota del impuesto a las Ganancias de 35% a 25%-, y se establece la devolución anticipada de saldos de IVA por las inversiones que hagan las compañías a largo plazo.

Otro de los puntos destacados es que, por presión de la oposición en la Cámara de Diputados, las cooperativas y mutuales finalmente no pagarán impuesto a las Ganancias.