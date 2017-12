Disputa por horario comercial

Es incierto el horario de atención comercial en el último día del 2017. Sucede que el 24 de diciembre se desató una controversia porque la Cámara de Comercio de Jujuy y la Unión de Empresarios de Jujuy plantean que no pudieron trabajar hasta tarde por presión del Centro de Empleados de Comercio (CEC). Aclaran que los comercios están fuera del convenio pero el CEC desconoce la existencia de la Cámara. El ministro de Trabajo Jorge Cabana Fusz recibió a la Cámara y estimó prudente reunir a ambos para dirimir el tema hoy o mañana.

Cabana Fusz explicó que el gremio tiene un acuerdo con determinado sector y por otro lado que ayer recibió a la nueva Cámara de Comercio que le consultó lo mismo, por lo que consideró prudente convocar al CEC y tratar de tomar una posición definitiva en este tema. Dijo que espera la nota de la Cámara y pretende poder reunirse con ellos y el CEC hoy o mañana y resolver el tema

En tanto, el flamante presidente de la Unión de Empresarios, Luis Alonso, anunció que "queremos informar a todos los comerciantes de Jujuy que el Centro de Empleados de Jujuy no tiene la potestad para obligarnos a nada y que puede trabajar libremente". Lo hizo junto a la titular de la Cámara de Comercio de Jujuy Claudia Armatta, el vicepresidente del mismo Guillermo Bustamante y la secretaria Cintia Vacaflores.

Comentaron que se habían reunido con el ministro Cabana Fusz a quien consultaron y expusieron su malestar porque el último domingo 24 no pudieron mantener abiertos los comercios hasta las 18 como pretendían, y tuvieron que cerrar a las 14 ante supuestas presiones del CEC.

"Este domingo hubiéramos pretendido trabajar hasta un poco más tarde, por lo menos hasta las 5 o 6 de la tarde como en otras épocas, porque las fiestas son el momento en que vendemos bien y estamos esperando todo el año que llegue ese momento. Esta vez no pudimos quedarnos con los negocios abiertos", expresó Armatta.

Explicó que se debió al CEC que firmó un acuerdo con el Ministerio de Trabajo, los supermercadistas, las grandes tiendas y los comercios de materiales de construcción para abrir de 9 a 14, por lo que el gremio de comercio envió una nota instándolos a cerrar en ese horario y sino eran pasibles de sanción. "Entonces muchos comercios tuvieron miedo y decidimos cerrar pero disconformes", dijo.

Por ello se reunieron ayer con el ministro de Trabajo Cabana Fusz quien, según explicaron, les informó que tal acuerdo no fue homologado y que además si la Cámara no fue convocada no tendrían que haber cerrado a esa hora. Enfatizaron que el sindicato no tiene potestad de cerrar locales. Para Alonso se "ataca" siempre a los comercios constituidos. Dijo que el cierre temprano de los comercios habría direccionado a los clientes a comprar en ferias ilegales. Aseguran que según lo poco que han relevado entre los comercios, las ventas navideñas han bajado entre un 20 a 25 % respecto al año pasado, y que si se contempla la inflación la baja sería del 40 %. Para ellos el CEC estaría "boicoteando" su labor.

El Centro de Empleados de Comercio instó al diálogo y a acordar



El secretario general del Centro de Empleados de Comercio, Miguel Mamaní, explicó que se estableció que el horario de cierre hasta las 14 para los días 24 y 31 de diciembre, a través de un acuerdo firmado en el Ministerio de Trabajo por el secretario gremial del CEC, Raúl Condorí. Atañe a supermercados, cadenas de electrodomésticos y comercios en general. “Salvo el shopping con que nosotros no pudimos firmar ese acuerdo, todos los comercios debían acatar ese horario de cierre”, recordó el titular del CEC, que representa a 12 mil empleados de toda la provincia.

Consultado sobre el anuncio de la Cámara de Comercio de Jujuy dijo que no tienen conocimiento de la existencia de dicha Cámara y consideró que debieron acercarse a conversar con el sindicato. Dijo que sería ideal tener un diálogo maduro para llegar a un acuerdo tanto por las necesidades que ellos tienen como empresarios como las que tiene el gremio como trabajadores.

Les recordó que la Ley 20.744, de contrato de trabajo, es clara en cuanto a su prohibición del trabajo el sábado a las 13 horas, y que el domingo es día de descanso dominical, por lo que explicó que no hay razón para que el empleado vaya a trabajar.

En virtud del convenio que los supermercadistas tienen con la Federación que los aglutina, dijo que conversaron sobre la extensión de horarios de trabajo. En tanto, con el shopping lamentó que no hayan podido llegar a un acuerdo por entender que tienen una posición intransigente, pero que igualmente cerraron a las 17.

Respecto a las cadenas de electrodomésticos y el resto del comercio, recordó que han estado pidiendo que si abren el domingo presenten las planillas suplementarias para poder controlar luego el pago de esas horas. “El costo laboral del domingo se incrementa muchísimo, se duplica, por lo que nos resulta raro que cualquiera intente abrir sus puertas ya que el costo laboral va a generar un gasto que después no sé si alcanza a cubrir con las ventas ese día”, dijo Mamaní.

De hecho, el dirigente invitó a los integrantes de dicha Cámara a acercarse al sindicato para pactar el pago de la “cláusula gatillo” que se estableció por el incremento salarial 2017. “Si ellos están en condiciones de representar a los comerciantes de Jujuy, sería bueno que se sienten a conversar con el sindicato el incremento salarial que queda pendiente a partir de octubre de este año, el cual no se ha renovado”, precisó Mamaní. Los instó a conversar sobre ese y otros problemas que les atañe, como comercio informal, de modo de lograr la intervención del Estado para resolverlo. Y respecto a la respuesta del Ministerio de Trabajo, dijo que es rara la postura de Cabana Fusz ya que recordó que estos convenios se vienen firmando desde hace al menos diez años.