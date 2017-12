Inauguraron mejoras en el hospital de Calilegua

El ministro de Salud, Gustavo Bouhid, inauguró las obras de mejoras en el hospital de Calilegua. Se trata de techos nuevos, mayor higiene y seguridad con una cocina y lavadero refaccionado, además de la instalación de un termotanque que permitirá que el nosocomio cuente por primera vez con agua caliente.

"Esta inauguración me pone muy contento porque el 13 de octubre cuando vinimos al hospital de Calilegua teníamos un escenario de decadencia con techos agujereados, humedad en las paredes, muebles rotos. Hoy en cambio tiene todos los techos nuevos, con el lavadero y la morgue totalmente arreglados, con agua caliente, con pintura, con la limpieza de los espacios alrededor de estas obras, por lo que en un mes y medio se ha propuesto y se ha resuelto lo que desde hace mucho tiempo no se hacía", sostuvo el funcionario.

Agregó que "si todos juntos nos preocupamos por el bien común se logran este tipo de resultados, es un gran trabajo de Muñoz y el equipo del hospital, si bien recibió el apoyo del Ministerio de Salud y de la empresa Ledesma que le agradecemos, fue el propio equipo del hospital que le puso el hombro, se pusieron todos a pechar el mismo carro haciendo que el hospital no se caiga".

Asimismo puso de relieve que "todo suma para mejorar el servicio para la ciudad de Calilegua, no podemos mejorar ni tener una mejor calidad de atención si nosotros no tenemos una cocina en condiciones, si no tenemos un lavadero en condiciones porque el personal debe estar bien, debe sentirse bien, debe sentirse cómodo y seguramente así va a rendir más, así que es una satisfacción enorme".

Con respecto a 2018, Bouhid anticipó grandes cambios que apuntarán "a pensar primero en la persona que va al hospital. Por eso yo insisto a los directores que ellos logren que los atiendan en sus propios hospitales como les gustaría que los atiendan a ellos mismos, que tengan el médico en el momento que los pacientes están, que no hagan fila, que no esperen. Tenemos que lograr un nivel de atención de excelencia tanto en la parte científica tecnológica como en la humana", enfatizó.

