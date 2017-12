La voluntad de ayudar: una forma de ser y de cambiar el mundo

Con el paso del tiempo, la participación ciudadana en la sociedad se inclinó hacia un sector que fue emergiendo y creciendo a nivel mundial que es el voluntariado.

A fundaciones y asociaciones que existen de antaño en nuestra provincia, se sumaron una gran cantidad de grupos de jóvenes y adultos que dedican su tiempo a actuar sobre las diversas problemáticas que existen y que necesitan de su aporte.

Adultos mayores, niños y familias en situación de pobreza, personas que no posee un hogar y viven en la calle, pequeños hospitalizados, mascotas abandonadas y maltratadas, jóvenes sin rumbo y con problemas de adicciones, entre otros, son los que día a día reciben el cariño de voluntarios que no los dejan solos.

"Es una cosa que uno lo lleva muy adentro, que no se aprende en la escuela, se aprende en la vida. Es una manifestación de amor hacia los demás. Nacemos con esto, es innato, un servicio que se hace de corazón. Los demás no entienden porque hacemos esto si no nos pagan, nos tratan de locos, pero no saben lo que se pierden", reflexionó sobre esta forma de vida, Jorge Vázquez, presidente del hogar "Pequeña Belén".

Siguió diciendo que "el idealismo del voluntariado no tiene precio. Por eso es que nosotros no cobramos. No hay ninguna billetera capaz de valorizar lo que es esto, ningún dinero en el mundo puede representar lo que hacemos, solamente se representa con amor y lo que se gana es paz".

UNA LOABLE TAREA/ CONTENCIÓN A ADULTOS MAYORES.

En la palabra de Vázquez se refleja lo que siente una persona que decidió brindar tiempo y fuerza para intentar mejorar las condiciones del que sufre.

"Practicar el voluntariado es un acto de fe y amor", agregó.

"El amor es puro todo lo puede y todo lo crea, y si yo creo que puedo hacer algo por el bien de los demás es porque llevo amor dentro"" remarcó Vázquez.

Conductas altruistas y empatía

¿Qué significa ser una persona altruista? El altruismo es una conducta que tiene como fin manifestar una ayuda hacia el otro sin la necesidad de obtener algo a cambio. La misma se puede ejercer desde instituciones con fines benéficos para personas, y también desde pequeñas acciones: cediendo un asiento en el colectivo, siendo amable o ayudando a cruzar la calle a un adulto mayor, es decir, podemos ser altruistas todo el tiempo y en cada momento.

Este concepto es explicado desde la neurociencia.

En la provincia de Jujuy, la licenciada en psicología Fernanda Altea se especializó en estos temas y pudo aplicarlos a las vivencias que tiene el voluntario al ejercer este tipo de conductas.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, mencionó al respecto que, "todos los seres humanos tienen la capacidad de ejercer el altruismo, algunas personas son más vulnerables o propensas a ser más altruistas que otras. Ellos generalmente son más sensibles a la realidad, intentan ayudar como pueden ya sea dentro de una ong o fuera de ella, y por más que cuenten con poco tiempo se las arreglan para ayudar".

"Si soy una persona empática es muy probable que sea una persona altruista. Si yo tengo fallas en regular mis emociones, en vincularme con el otro, si yo no puedo ponerme en el lugar del otro difícilmente voy a poder ser altruista".

"Yo necesito poder entender que el otro sufre que tiene un problema, para poder serlo", sostuvo la especialista al concluir.

Se puede comenzar el año ayudando

Una buena oportunidad para todos aquellos que quieran iniciar el 2018 con un gesto solidario. Éstas son algunas de las ongs que trabajan en nuestra provincia. Todas necesitan la colaboración del público en general para llevar a cabo sus acciones, donando lo que ellos piden o sumándose al grupo de voluntarios.

Personas en situación de calle

Fundación Sí: contienen a personas en situación de calle, visitan a niños de comedores y colaborar en pueblos afectados por catástrofes naturales. Facebook: Fundación Sí Jujuy

Zoom: hacen recorridos nocturnos los días martes y sábados, y les brindan a unas 60 personas un plato de sopa y bebida. Contacto: 388-

155829077 o a Facebook: Zoom. Manos Abiertas: Ayudan a niños y familias en situación de pobreza y a personas que viven en la calle. Facebook: Manos Abiertas Jujuy. Dirección: Almirante Brown 1185. Jujuy Ayuda con el Corazón: visitan una vez a la semana a personas en situación de calle y realizan eventos a beneficio. Facebook: Jujuy Ayuda Con El Corazón. Por Una Sonrisa: los miércoles cocinan y les llevan un plato de comida a personas en situación de calle. También contienen a familias en situación de vulnerabilidad. Facebook: Por una Sonrisa.

Adultos mayores y carenciados

Terapia de Sonrisas: visitan adultos mayores y niños hospitalizados. Facebook: Terapia de Sonrisas. Payamigos: su objetivo es acompañar, llevar amor y mucha alegría a los adultos mayores institucionalizados, a través de distintas actividades recreativas. Facebook: Payamigos Grupo de Voluntarios Narices Rojas: visitan geriátricos y hospitales haciendo acompañamiento a personas de la tercera edad. Contacto: 3884216545. Facebook: Narices Rojas Jujuy.

Ayuda en general

Perchero Social Jujuy: colaboran con una prenda de abrigo a las personas que lo necesiten y realizan festivales solidarios. Contacto: 154136296. Facebook: Perchero Social Jujuy.

Almas Solidarias: realizan festivales y colaboran con otros grupos solidarios de animales de calle y personas en situación de vulnerabilidad. Contacto: 154847073. Facebook: Almas Solidarias

Asistencia a animales

Hogar San Roque: recuperan perros maltratados los dan en adopción. Realizan campañas de concientización en escuelas y otras instituciones. Facebook: Hogar San Roque (oficial).

Voz Animal: ayudan y rescatan a perros y gatos de dueños irresponsables, para asistirlos y luego darlos en adopción. Facebook: Voz Animal Jujuy.

Amigos del Animal: rescatan animales maltratados y abandonados, y los dan en adopción. Facebook: Asociación Amigos del Animal.

Narices Frías: realizan ferias de adopción de cachorros abandonados todos los días de 17a 21 afuera de la Biblioteca Popular sobre calle Belgrano. Facebook: Narices Frías Jujuy.

Otros aportes

Unidos por la Salud: orientan y asisten a pacientes de hospitales que necesitan ayuda. Contacto: 388-154143027.

Hogar Pequeña Belén: intervienen sobre problemáticas de adicciones o maltrato en hombres y mujeres. Tienen un albergue en el que viven personas en recuperación y recuperadas.

Alas de Águila: realizan charlas sobre valores haciendo hincapié en la formación de los jóvenes. Facebook: Fundación Alas de Águila. Web: www.fundacionalasdeaguila.org

Fundación Sonrisas: llevan a cabo una tarea de concientización sobre el autismo y luchan por los derechos de esta población. Facebook: Fundación Sonrisas.

Fundación Aves: promueven mensajes de paz y difunden todo lo relacionado con la educación ambiental. Sede: Salta 1054.

Voluntariado

EN VOLCÁN/ VOLUNTARIOS AYUDANDO A VECINOS AFECTADOS POR EL ALUD DE ENERO.



Este año surgió un espacio destinado a agrupar a las instituciones solidarias que funcionan en la provincia, el mismo se denomina la “Red del voluntariado jujeño”.

El objetivo de esta iniciativa es realizar eventos en los que las ongs jujeñas puedan compartir momentos y unan sus fuerzas independientemente de la causa que persigue cada una de ellas.

El primer encuentro fue en el mes de abril, donde se reunieron 15 instituciones, en la sede de la fundación “Alas de Águila”, que brindan su aporte a personas y animales.

Luego, en junio, se realizó la segunda jornada. En esta oportunidad, llevaron a cabo una campaña solidaria destinada a familias de Libertador General San Martín que viven de un basural. El evento reunió a más de 50 voluntarios de diferentes ongs que con el aporte de cientos de jujeños llevaron una gran cantidad de donaciones al lugar.

Llegando a fin de año, el festival “Que Canten los Niños” fue otro de los momentos que la Red del Voluntariado Jujeño compartió con la sociedad jujeña.

Todas aquellas instituciones que quieran sumarse a esta iniciativa pueden comunicarse al: 388-154847073 o a través de la página de Facebook: Voluntariado Jujeño.



El determinante rol del periodismo social solidario

El periodismo social solidario funciona como un puente, donde en uno de sus lados está el voluntariado y en el otro se encuentra el que necesita ayuda. Por el camino de ese puente circulan vehículos repletos de donaciones que van en dirección hacia uno de los extremos: el del que pide apoyo. Esos vehículos son conducidos por voluntarios que sin ese puente, se les dificulta llegar a destino. Desde ese concepto se puede explicar la importancia que posee este tipo de periodismo que es fundamental para las causas que persiguen cientos de jóvenes y adultos que en la provincia de Jujuy trabajan de forma solidaria por aquellos que se encuentran atravesando alguna dificultad.

Desde El Tribuno de Jujuy hace más de un año que hemos decidido incorporar con mayor frecuencia a nuestra agenda semanal temas relacionados a los actos heroicos de los voluntarios jujeños. Fue así que numerosas instituciones, familias o grupos de amigos, cuando inician alguna campaña a beneficio nos buscan pidiéndonos ayuda con la difusión que la voz multiplicadora que posee nuestro medio les puede brindar. Y los logros no tardaron en llegar. Con el paso del tiempo personas que habían extraviado sus mascotas pudieron recuperarlas gracias a lectores de nuestro matutino que se las devolvieron, o animales maltratados encontraron un hogar por la misma razón. También se visibilizaron casos de personas con problemas de salud que necesitaban de una contribución económica, elementos de medicina o simplemente que se conozca su situación para que la sociedad brinde su aporte con oraciones y con difusión.

Otro aspecto imprescindible es el de la concientización. La donación de órganos exige de esto, es que por el simple hecho de compartir una noticia que haga alusión a esta problemática en las redes sociales, se puede generar conciencia en los lectores y por ende, se pueden salvar a más de cinco vidas.

Responsabilidad empresarial: al margen de esta tarea, desde nuestro matutino se respaldaron numerosas acciones benéficas. Entre ellas, en el mes de junio, más de 50 voluntarios se congregaron para llevar colaboraciones a la localidad de Ledesma, y lo hicieron con el aporte de El Tribuno en la prestación del transporte, la entrega de insumos y el depósito para juntar las donaciones de los jujeños. En esa oportunidad, la campaña denominada “De la basura no se vive”, fue destinada a casi 100 familias que viven de un basural al margen del río San Lorenzo de ese departamento.

En fin, el periodismo social solidario contribuye con esta gran tarea y es una herramienta del voluntariado que cada día crece más. El acto de dar se convirtió en una forma de ser de muchos ciudadanos y en una forma de hacer que la sociedad no sea tan egoísta. Que incline su mirada hacia el que más lo necesita y aporte su granito de arena para que la solidaridad prevalezca en cada hogar de la provincia.



Brindando paz

El voluntario en su accionar busca brindar paz al que necesita de su ayuda y mediante eso, consigue paz para sí mismo. Es decir, se sienten en paz haciendo el bien y transmitiendo valores.

En ese sentido Graciela de Aramayo, referente de la fundación Aves, mencionó que para vivir en paz “precisamos cumplir con el otro siendo buenos ciudadanos. Para vivir en paz tenemos que superar la historia del enfrentamiento, tender puentes, caminar al encuentro, al perdón, a la reconciliación, mirar al otro como un hermano, sentir que lo hacemos por nosotros y por quienes nos rodean”. “Vivir en paz implica la práctica cotidiana de los valores que anunciamos en todo el día: en la casa, escuela, trabajo, vía pública, etc”, detalló.