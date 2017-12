Paquetes turísticos para recibir al Papa en Chile

Las agencias de viajes ya tienen armados los paquetes turísticos para los interesados en viajar a Chile, en oportunidad de la visita del papa Francisco quien recorrerá ese país entre el 15 y 21 de enero próximo.

Desde la Asociación Jujeña de Viajes y Turismo (Ajavit) informaron que los paquetes de viajes se presentarán con distintas opciones y tarifas según la categoría del hotel, ya sea de cuatro o cinco estrellas.

Una de las agencias propone dos paquetes turísticos que incluyen alojamiento en Iquique ya sea con viaje en bus o ticket aéreo con un precio que rondaría los 15 mil pesos por persona.

A su vez, el presidente de Ajavit, Hugo Ovando recomendó que aquellas personas que viajen a Chile de manera particular, sin contratar ningún paquete, deban hacerlo con tiempo, para evitar largas demoras en el complejo fronterizo, debido a que Migraciones atiende a partir de las 8. Por otro lado también explicó que a la hora de alquilar un departamento, la persona debe cerciorarse que se encuentre amoblado y sobre todo que el servicio esté registrado y habilitado por el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), a fines de evitar malos entendidos y no darse con que el lugar no responde a las expectativas.

Cabe mencionar que el Sumo Pontífice visitará las ciudades de Santiago de Chile, Temuco e Iquique, limítrofe con Perú, donde continuará su gira. En tierras incaicas, Francisco estará entre el 18 y el 21 de enero recorriendo Lima, Puerto Maldonado y Trujillo. También visitará Colombia en septiembre.

Parroquia San José

Por otro lado, un grupo de personas de la parroquia San José de Perico está organizando un "Encuentro con el papa Francisco" con un viaje en minibús que va directamente hasta playa El lobito, lugar en el que oficiará una misa el pontífice.

El punto de encuentro de las personas que viajen será desde la parroquia de Perico y pasará por San Salvador de Jujuy. La tarifa rondará los 8.200 pesos por persona, con tres días de alojamiento, con desayuno.

La salida será el sábado 16. Los interesados comunicarse al 4934421.

Visita de Francisco

El 16 de enero en Chile, el papa Francisco tiene previsto una serie de actividades que incluyen una visita a La Moneda, al santuario del Padre Alberto Hurtado, irá también a la Catedral Metropolitana y oficiará su primera misa en el Parque O’Higgins, a las 16.

En el santuario, el papa se encontrará con miembros de la Compañía de Jesús en Chile. El domingo 17 viajará a Temuco donde presidirá la misa por el progreso de los pueblos.

Luego de su paso por Temuco, Francisco volverá a la capital donde visitará la Universidad Católica. Asimismo tiene previsto un encuentro litúrgico con los jóvenes en el Santuario Nacional de Maipú.

El lunes 18 viajará a Iquique donde tendrá un encuentro masivo con los peregrinos en la misa por Nuestra Señora del Carmen, en el sector de playa Lobito.

Información para viajeros

A través de la página www.pe regrinosenchile2018.cancilleria.gob.ar, los argentinos que viajen a Chile podrán asesorarse sobre información útil como documentación válida para viajar, consejos, enlaces a sitios de interés y acceder en línea para obtener las entradas para las misas.

También se encuentra disponible un mapa con los diferentes accesos y estados de los pasos internacionales para realizar el trayecto en auto, camioneta o colectivo, entre otros datos.